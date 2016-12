Wortassoziationen zur Verhaltensänderung

Die Wortassoziationsmethode verspricht die Lösung von Blockaden, die einer erwünschten Änderung von Verhaltensweisen im Wege stehen. Ein Beispiel für die Anwendung dieser Technik ist die Rauchentwöhnung, doch soll sie auch zur Lösung anderer Probleme geeignet sein. Sie beruht auf der Grundlage, dass bestimmte Wörter, die man mit dem Thema verbindet, um das es geht, gewisse Assoziationen auslösen. Da diese Assoziationen die Ursache dafür sind, dass man ein Problem nicht in den Griff bekommt, gilt es, die bisherigen Assoziationen durch andere zu ersetzen.Beim Beispiel des Rauchens kann das Wort Sucht oder Abhängigkeit solche Assoziationen hervorrufen, welche derart negativ besetzt sind, dass man sich an das Thema nicht heran wagt. Darum wird mit Hilfe der Assoziationsmethode angestrebt, die Bedeutung so genannter Stresswörter zu ändern. Hierzu sind die entsprechenden Stresswörter zunächst einmal zu identifizieren, anschließend ist eine schriftliche Auflistung der Assoziationen zu erstellen, die man mit den jeweiligen Wörtern verbindet. Untersucht werden dabei zum Beispiel Eigenschaften wie der Klang der Wörter wie auch die Form, Farbe und Größe der einzelnen Buchstaben, die beim Gedanken an den Begriff vor dem geistigen Auge auftauchen. Man beschreibt die verschiedenen Attribute dabei so genau wie möglich, auch können kreative Techniken wie Malen oder Basteln eingesetzt werden.Im nächsten Schritt ist nun jede der gefundenen Eigenschaften der entsprechenden Wörter zu ändern. Wenn man sich den Klang eines Wortes zum Beispiel mit der Stimme eines Mannes vorgestellt hat, stellt man ihn sich nun mit der Stimme eines Kindes vor. War das Wort im Geist mit schwarzer Tinte gedruckt, stellt man es sich nun mit farbigen Buntstiften gezeichnet vor oder zeichnet es auf. Man kann Blumen oder Schmetterlinge daneben zeichnen, so dass die ihm anhaftenden negativen Eigenschaften bewusst verändert werden. Diese neue Wortkreation gilt es nun zu verinnerlichen, was am besten funktioniert, wenn man sie zu Papier bringt oder bastelt und gut sichtbar in der Wohnung aufhängt oder -stellt. Auf diese Weise verankern sich die neuen Assoziationen der Wörter im Unterbewusst