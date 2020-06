KRAFTQUELLEN DES ERFOLGS

Werte begleiten uns ein Leben lang

Man kann es besonders beobachten bei Menschen, welche in einer bestimmten Organisation gewisse Werte vertreten. Ihre Werte werden nicht nur als Leitbild für Verhalten und Lebensweise genutzt, sondern geben auch dem Handeln und dem Leben einen Sinn.Werte begleiten uns ein Leben lang. Als Kinder bekommen wir gewisse Wertvorstellungen von unseren Eltern suggeriert. Als Erwachsene leben wir mit gewissen Wertvorstellungen und verändern diese im Laufe des Lebens, um sie den Umständen anzupassen.Werte sind eine äußerst starke Kraftquelle. Auf der Suche, nach dem Sinn des Lebens oder auch dem Sinn von gewissen Dingen im Leben, wird man immer wieder damit konfrontiert. Gerade in der heutigen Zeit, trifft man verstärkt die Suche nach dem Sinn an.Es ist nachweisbar, dass Menschen gewisse Regeln und Grenzen benötigen. Da wir in der heutigen Zeit allerdings zum Individualismus und der individuellen Entwicklung neigen und die festgelegten Regeln und Grenzen sich weitgehend zurückziehen, ist es nur logisch, dass Menschen vermehrt nach Werten trachten.Werte dienen als äußerst starke Kraftquelle. Es verbindet und beeinflusst das Handeln. Menschen mit ähnlichen oder gleichen Wertvorstellungen finden sich, tauschen sich aus und geben es weiter, während man selbst durch die konzentrierte Handlung, die diesen Werten entsprechen, sich weitere entwickelt und Lebensweisen für sich findet.Durch die Erkenntnis, welchen Sinn ein Handeln oder eine Lebensweise für einen hat, welche Sinnfragen sich rentieren und wohin der Weg einen führen soll, bildet man auch die eigene Persönlichkeit. Man entwickelt sich mit der Sinnsuche und der Sinnerkenntnis weiter. Es ist eine sehr wesentliche Erfahrung, für sich Werte zu finden die auch tatsächlich zu einem selbst gehören. Angeeignete oder anerzogene Wertvorstellungen können irgendwann nicht mehr mit dem eigenen Leben stimmig sein, aber dennoch sind sie wichtig für den eigenen Halt.Die Entwicklung der Persönlichkeit und die Suche nach dem Sinn, gehören zum Menschen dazu und sind besonders unterstützend, wenn es darum geht, die Kraftquelle des Wertmotivs zu nutzen.