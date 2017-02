Wenn wir unsere Ziele nicht erreichen

Es kommt immer wieder vor, dass man ein Ziel nicht erreicht. Dafür kann es unterschiedliche Gründe geben. Wichtig ist, dass man sich nicht entmutigen lässt, sondern sich ein nicht erreichtes Ziel vor Augen hält, genauestens überprüft, woran es gescheitert ist, um künftig aus den Fehlern lernen zu können.Nicht selten werden Ziele nicht erreicht, da man sie eigentlich gar nicht anstreben wollte. Es hängt damit zusammen, dass abgesehen vom Bewusstsein, auch das Unterbewusstsein großen Einfluss nimmt.So kann es sein, dass eine missliche Lage einem eigentlich zuwider ist, man dennoch das Ziel, aus dieser Lage raus zu kommen nicht wirklich anstrebt, da man in dieser Lage eine bestimmte Zuwendung, einen bestimmten Freiraum oder einen anderen günstigen Umstand erlebt, den man sonst womöglich aufgeben müsste. Wenn man beispielsweise darum kämpft, aus der Arbeitslosigkeit raus zu kommen und es einem schlichtweg nicht gelingt, vielleicht liegt es daran, dass man mehr Zeit für die Kinder hat und es einem gut tut, mehr Ruhepausen zu haben. Erst wenn man eine Lösung dafür gefunden hat, wie man ein Ziel erreichen kann, ohne dabei gegen das Unterbewusstsein zu arbeiten, kann es auch gelingen.Ein weiterer Grund kann sein, dass man sich tatsächlich um Ziele bemüht, welche eigentlich andere, nahestehende Menschen verfolgen. Sich selbst um eine bestimmte Karriere zu bemühen, weil die Eltern es gerne so hätten, wird vermutlich nie die Erfüllung in einem wecken, die man gerne spürt und nicht selten, ist dieses Vorgehen von Vornherein zum Scheitern verurteilt.Man sollte sich immer dessen bewusst sein, dass es sich zum einen nur lohnt, ein Ziel zu verfolgen, welches man tatsächlich erreichen möchte und dass sich Zeiten und Lebenssituationen verändern. Was man gestern womöglich mit ganzem Einsatz verfolgte, kann heute schon unwichtig erscheinen.Daher ist es sinnvoll, sich nicht willkürlich für ein Ziel zu engagieren, sondern es stets auf jede erdenkliche Weise zu überprüfen.