Vorstellungsgespräche optimal vorbereiten

Wer als Bewerber um einen Job zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird, hat bereits eine wichtige Hürde genommen: Mit seiner Bewerbung hat er erreicht, dass der Personalverantwortliche der Firma den Kandidaten persönlich kennen lernen möchte. Nun geht es darum, im Bewerbungsgespräch auch zu zeigen, dass man die beste Wahl zur Besetzung der freien Stelle ist. Damit dies gelingen kann, ist eine gründliche Vorbereitung erforderlich.Kleider machen Leute, also ist rechtzeitig zu überlegen, was man zum anberaumten Termin tragen möchte. Einen einheitlichen Dresscode gibt es nicht, nur sollte die Kleidung in jedem Fall gepflegt wirken. Bei Banken und Versicherungen ist nach wie vor konservative Garderobe gefragt, in kreativen und innovativen Branchen gilt der klassische Business-Look eher als langweilig. Wer sich für das Gespräch ein neues Outfit zulegt, sollte es mindestens einmal vor dem Termin getragen haben, um nicht auf die letzte Minute feststellen zu müssen, dass die Hose kneift oder der Rocksaum zu kurz ist.Zu Beginn des Gesprächs erhält der Bewerber die Gelegenheit, zusammenfassend vorzutragen, warum er sich für die ausgeschriebene Stelle eignet und welche Vorzüge er mitbringt. Mit einer Aufzählung des Lebenslaufes ist dem allerdings nicht Genüge getan. Um sich auf diesen Kurzvortrag gut vorzubereiten, notiert man sich stichpunktartig berufliche Inhalte, Schwerpunkte der Bildung und Weiterbildung sowie besondere Kenntnisse und Erfahrungen. Anhand dieser Liste kann man sich vor dem Vorstellungstermin darin üben, sich selbst optimal zu präsentieren. Das kann vor dem Spiegel geschehen, oder man bittet einen Freund oder eine Freundin, die Rolle des kritischen Zuschauers und -Hörers zu spielen.Kaum jemand übersteht ein Vorstellungsgespräch ohne Nervosität. Selbst bei der besten Vorbereitung kann es sein, dass man Fragen gestellt bekommt, mit denen man nicht gerechnet hat. Doch anstatt vor lauter Nervosität mit den Fingern zu trommeln, an den Ohrläppchen zu zupfen oder mit den Füßen zu scharren, sollte man sich bewusst darum bemühen, eine Sitzhaltung einzunehmen, die der des Gesprächspartners entspricht. Menschen, die einander sympathisch sind, nehmen unbewusst oft die gleiche Körperhaltung ein, und Sympathie entscheidet schließlich mit darüber, ob man den Job bekommt. Wenn es trotz guter Vorbereitung mit der Stelle nicht klappt, war es vielleicht einfach nicht der richtige Job.