Vatertag - unterwegs mit Männerfreunden

Der Vatertag, auch Herrentag oder Männertag genannt wurde als Erstes in den USA gefeiert. Er wurde im Jahr 1910 eingeführt, der Vatertag wird noch heute am 3. Sonntag im Juni gefeiert. Seit 1934 gibt es den Ehrentag für Väter auch in Deutschland, hier findet er an Christi Himmelfahrt statt. Es ist Tradition, dass sich männliche Freunde an diesem Tag treffen, um gemeinsame Ausflüge zu machen. Mit Alkohol wird der Tag gebührend gefeiert, oft werden auch sogenannte Bollerwagen mitgeführt, damit die Getränke darin Platz finden. Kutschfahrten werden ebenfalls gerne am Vatertag gemacht, wobei diese Kutschen nur einmal im Jahr, nämlich am Vatertag aus der Garage geholt werden.Da der Vatertag in Deutschland immer auf einen Donnerstag fällt, der Freitag daher ein Brückentag ist, wird das verlängerte Wochenende auch gerne zu Kurzurlauben mit Freunden oder der Familie genutzt. In Österreich feiert man den Vatertag am 2. Sonntag im Juni, also rund 1 Monat nach dem Muttertag. Erstmals wurde er im Jahr 1955 gefeiert. Man nimmt den Tag zum Anlass und beschenkt den Vater. Inzwischen liegt der Umsatz des Vatertages bei rund 2/3 des Umsatzes, der an Muttertagen ist. Die Schweiz feiert den Vatertag erst seit 2007, am 1. Junisonntag. Der schweizer Vätertag, wie er dort genannt wird, soll die Väter für ihr Engagement für die Familie, ehren.Männer zweifeln oft an ihren Vaterqualitäten, da sie, aufgrund der Berufstätigkeit weit weniger Zeit mit den Kindern verbringen, als die Mütter. Der Vatertag ist die Gelegenheit zu zeigen, dass er ein guter Vater ist. Kinder basteln sehr gerne für den besten Vater der Welt. An seinem Ehrentag sollte der Vater dementsprechend verwöhnt werden. Dazu gehört das Rundum-Wohlfühl-Paket. Kinder und Mütter wissen genau, was sich der Vater wünscht. Das müssen nicht unbedingt materielle Dinge sein, auch Zeit ist ein großes Geschenk, wenn nicht gar das Größte.