RESSOURCEN

Unsere Zukunft liegt im Meer

Eine Zukunft ohne das Meer kann es und darf es vor allen nicht geben. Der Ozean gehört zu unserem Planeten, wie wir Menschen, die Berge, die Luft und die Tages und Nachtzeiten. Alles ist wunderbar auf einander abgestimmt. Man sieht dieses unter anderem bei der Ebbe und der Flut, hier spielen viele Faktoren ineinander. Das Meer hat uns immer schon geholfen und uns viel gegeben, das wird in der heutigen, sehr modernen Zeit auch noch so sein. Es wird sogar für uns immer wichtiger, dass wir das Meer, immer mehr mit einbeziehen. Der Ozean war und wird immer wichtig für die Menschheit bleiben.Seit vielen Jahrzehnten beliefert uns das Meer mit Erdgas und Erdöl. Diese Energieträger sind für uns Menschen heutzutage sehr wichtig, ohne diese kämen wir in unserer zivilisierten Welt gar nicht mehr zurecht. Nur leider sind dies Kapazitäten eines Tages erschöpft, weil wir sie aufgebraucht haben. Bis diese neu von der Natur aufgebaut werden, dauert es Jahrhunderte und so viel Zeit haben wir nicht. Im Gegenteil, es fängt an, dass uns die Zeit wegläuft. Diese natürlichen Rohstoffe sind nicht unbegrenzt, genauso wie die Artenvielfallt der Meere. Also müssen wir Anfangen um zudenken und uns andere Alternativen zu suchen. Wir müssen uns überlegen, wie wir effektive, sinnvoll aber vor allem ökologisch das Meer nutzen können. Die ökologische Seite wird hier immer wichtiger.Da es am Ozean immer Wind gibt, möchte man gerne große Anlagen mit Windkrafträdern dort installieren um den Wind sinnvoll zu nutzen. Der Wind bietet eine sinnvolle Alternative zur Energiegewinnung für die Menschen. Es ist aber auch wichtig, dass das Meer nicht weiter mit allem Dreck belastet wird und nicht mehr zur Verklappung verwendet werden. Vor allem muss hier das illegale eingebunden werden. Es gibt heute schon Möglichkeiten, die Wasserkraft zu nutzten, dass wird sich in den kommenden Jahrzehnten noch weiter ausbreiten. Da ist die Wissenschaft auf gutem Wege.