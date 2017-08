TELLINGTON TOUCH

Tellington-Touch - die Hundemassage für eine bessere Bindung

Viele von uns Zweibeinern haben bereits die positive Wirkung von Gymnastik, Massagen und Co. bereits für ihre Gesundheit entdeckt. Nach einer Körpermassage fühlt sich der Mensch entspannt und erholt. Dies gilt jedoch nicht nur für den Menschen, auch unsere vierbeinigen Tierfreunde lassen sich gerne massieren. Auch sie sind nach einer Hundemassage wesentlich entspannter und das Verhältnis zum Hundehalter vertieft sich.Gerade mit der Hundemassage können kleine Wunder vollbracht werden, liegen jedoch gesundheitliche Störungen beim Hund vor, sollte der Besuch bei einem Tier-Physiotherapeuten anstehen. Dieser kann auch sanfte Art und Weise die Muskulatur, die Beweglichkeit, die Koordination und vieles mehr bei dem Hund verbessern.Jedoch kann man auch vorbeugend tätig werden. Dem Hund tut man in jedem Falle etwas Gutes. Es gibt jedoch auch eine ganze Reihe von gymnastischen Übungen und Massagetechniken, die der Hundebesitzer als Laie selbst ausführen kann.So auch die Tellington Touch Hundemassage. Sie basiert auf einer sanften Körperbehandlung und ist leicht für den Menschen zu erlernen. Die Körperberührung zwischen Mensch und Hund, die in hebenden, kreisenden oder auch streichenden Bewegungen ausgeführt wird, aktiviert die Lebenskraft des Hundes und verbessern die gesamten Körperfunktionen des Hundes. Die Nervenbahnen des Hundes werden somit stimuliert und der Hund kann hervorragend entspannen. Ziel der Tellington Touch Massage ist es, das Gleichgewicht des Hundes, sei es geistig, körperlich oder emotional wieder ins Gleichgewicht zu bringen und den Hund zu unterstützen.Steht der Hund zum Beispiel unter einer großen Anspannung oder leidet unter Stress so kann die Tellington Touch Massage helfen, den Stress abzubauen und den Hund zu beruhigen. Zusätzlich zu der beruhigenden und entspannenden Wirkung stellt sich noch ein toller Nebeneffekt ein. Das Verhältnis zwischen Herrchen und Hund wird enorm verbessert, die Bindung und das Vertrauen werden stärker. Ausprobieren lohnt sich in jedem Falle.