Teamwork kann zusammenschweißen

Ein Team ist eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam ein bestimmtes Ziel zu erreichen suchen. Kennzeichnend für Teamarbeit oder Teamwork ist im Allgemeinen, das jeder der Beteiligten sich mit seiner individuellen Persönlichkeit, seinen Kenntnissen und Fähigkeiten sowie seiner Erfahrung einbringt, um diese für die Erreichung des gemeinsamen Zieles einzusetzen.Teams werden in unterschiedlichen Bereichen, so auch im Sport gebildet. In einer Fußballmannschaft kann der Sieg in einem Spiel zum Beispiel nur errungen werden, wenn die Teammitglieder ihre Handlungen aufeinander abstimmen und zusammen spielen, anstatt sich nur auf sich selbst zu konzentrieren. Ebenso ist Teamwork heute in vielen Unternehmen ein unerlässlicher Faktor, um wirtschaftlichen Erfolg zu erlangen. In vielen Berufsbranchen wachsen die Anforderungen an die Führungskräfte wie auch an die Mitarbeiter, ein umfangreiches Fachwissen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Da jedoch niemand in der Lage ist, alles zu wissen oder alles zu können, kann auf Teamarbeit vielfach nicht verzichtet werden.Teams werden in vielen Fällen für ein bestimmtes, zeitlich begrenztes Projekt zusammen gestellt, bei dem gewisse Anforderungen bestehen und bei dem die zu erfüllenden Aufgaben mehr oder weniger klar definiert sind. Ein solches Team kann unter der Voraussetzung in optimaler Weise zusammen arbeiten, wenn das Fachwissen und die Erfahrung der Teammitglieder sich einander ergänzen und jeder Einzelne die Möglichkeit bekommt, seine Kenntnisse zur Anwendung zu bringen.In größeren Unternehmen können komplexe Aufgaben ohne Teamwork längst nicht mehr bewerkstelligt werden, bei der Einstellung neuer Mitarbeiter wird daher auf die Teamfähigkeit der Bewerber besonderes Augenmerk gelegt. In vielen Betrieben gehört die Pflege eines guten Betriebsklimas auch deswegen zur Unternehmenskultur, weil mögliche Konflikte innerhalb der Belegschaft möglichst von vorneherein vermieden werden sollen. Bei unterschwelligen Feindschaften unter Kollegen wird eine erfolgreiche Teamarbeit nämlich unnötig erschwert. Letztlich bringt Teamarbeit auch den Beteiligten eine positiven Erfahrung: Als Gruppe ein Ziel erreicht zu haben, löst ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und Glückserlebnisse aus. Dies kann man übrigens nach jedem Fußballevent in den Gesichtern der Mitglieder der Gewinnermannschaft ablesen.