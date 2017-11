Taufe - christliche Taufrituale

Die Taufe ist das erste Sakrament, das ein Mensch in der christlichen Kirche empfängt. Mit der Taufe, so sagt der christliche Glauben, wird der neue Erdenbürger von seinen vorherigen Sünden reingewaschen. Die Taufe wird schon in der Bibel erwähnt, Johannes der Täufer taufte Jesus und seine Jünger. Er tauchte sie in den Fluss Jordan. Die Taufe erfolgt im Säuglingsalter. Je nach christlicher Gemeinschaft kann das Taufritual unterschiedlich ablaufen. Die Taufe findet im Rahmen einer Messe statt. Das Kind trägt ein weißes Taufkleid. Dieses wird oft von Generation zu Generation weitervererbt. Der Täufling bekommt eine Taufkerze, diese brennt während der feierlichen Zeremonie. Hauptteil der Taufe ist das Übergießen oder Benetzen des Köpfchens mit Weihwasser.Um ein Kind taufen lassen zu können, muss mindestens ein Elternteil dem christlichen Glauben angehören. Der Taufpate muss ebenfalls diesen Glauben haben. Die Eltern können die kirchliche Tauffeier mitgestalten. Fürbitten können vorgebracht oder Musikstücke ausgesucht werden. Dazu findet bereits Tage vor dem Tauftermin ein Gespräch mit dem Pastor statt. Die Eltern müssen die Geburtsurkunde des Kindes vorlegen. Während des Gesprächs kann auch eine Taufkerze erworben werden. Wer geschickt ist, kann diese selbst dekorieren. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.Nach dem kirchlichen Teil der Taufe findet im Familien- und Freundeskreis eine Feier statt. Man sollte sich schon vorher überlegen, wen man zur Tauffeier einladen möchte. Je nach Anzahl der Personen wird dann entschieden, ob ein Tisch in einem Restaurant reserviert wird, oder ob man zu Hause feiert. Ein Täufling wird immer beschenkt. Beliebte Geschenke sind Kettchen mit Anhänger, auf diesen sind Name und Geburtsdatum eingraviert. Die Kettchen gibt es in Gold oder Silber. Aber auch Münzen sind ein beliebtes Geschenk zur Taufe. Das Taufgeschenk sollte so sein, dass das Kind eine lebenslange Erinnerung an den Tag der Taufe hat.