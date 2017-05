Taschengeld - eigene Wünsche erfüllen

Damit Kinder und Jugendliche bereits frühzeitig lernen, mit Geld richtig umzugehen, sollten sie regelmäßig Taschengeld bekommen. Das Taschengeld sollte von den Eltern zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt, entweder wöchentlich oder monatlich ausbezahlt werden. Ebenfalls ist ein Tag abzusprechen, an dem die Taschengeldauszahlung erfolgt. Das Kind weiß dann, dass es ab diesem Zeitpunkt wieder mit Geld rechnen kann und so seine Finanzen planen. Natürlich wird das Kind auch negative Erfahrungen machen, nämlich dann, wenn es das Taschengeld bereits am ersten Tag ausgibt und nun bis zum nächsten Auszahlungstermin warten muss. Das Taschengeld dient dazu, damit sich Kinder und Jugendliche eigene Wünsche erfüllen können, für den Kauf von notwendigen Dingen, wie Schulbedarf, soll das Taschengeld nicht verwendet werden.Durch die Verwaltung des eigenen Geldes lernt das Kind, zu sparen. Das Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen wird gestärkt, da sie selbst über eine gewisse Geldsumme verfügen können, ohne ständig die Eltern anbetteln zu müssen. Sinnvoll ist es, dann Taschengeld zu geben, wenn das Kind in die Schule geht. Es lernt rechnen und kann auch so lernen, wie es mit dem eigenen Geld wirtschaften muss, um damit auszukommen. Als Strafe ist Taschengeldentzug unangebracht, genauso sollte man das Kind nicht zum Sparen verpflichten. Möchte es sich etwas Teureres kaufen, wird es von sich aus darauf sparen. Ist das Ziel erreicht, wird es stolz sein, sich den Wunsch aus eigener Tasche erfüllt zu haben.Das Taschengeld muss nicht groß sein, es hängt ganz vom Alter des Kindes ab. Kinder zwischen 6 und 7 Jahren sollten ca. 1,50 bis 2 Euro pro Woche bekommen. Dieser Betrag wird um 1 Euro pro Lebensjahr gesteigert. Ein 10 bis 11 Jahre altes Kind kann das Taschengeld monatlich bekommen, es sollte zwischen 13 und 15 Euro liegen. Für Volljährige ist eine monatliche Summe von etwa 60 Euro angemessen. Natürlich spielt bei der Höhe des Taschengeldes auch die finanzielle Situation der Eltern eine Rolle.