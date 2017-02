Spirituelle Reise für inneres Gleichgewicht

Die Hypnose ist schon seit Jahrtausenden bekannt, es handelt sich dabei um ein Verfahren, um einen Zustand zwischen Wachsein und Schlaf zu erreichen. Die Hypnose ist wissenschaftlich anerkannt und wird in der Medizin und in der Psychotherapie angewendet. Durch Hypnose werden Ängste behandelt, Blockaden gelöst und sie dient auch zur Schmerzlinderung sowie zur Suchtentwöhnung. Eine besondere Form ist die spirituelle Hypnose. Sie wird dann angewendet, wenn Körper und Geist aus dem Gleichgewicht geraten sind.Die spirituelle Hypnose hilft Menschen, wenn sie unter Stress leiden. Die Hypnose hilft dabei, sich zu entspannen. Während der Hypnose wird das Unterbewusstsein angesprochen, somit kann die Zusammenarbeit von Geist, Körper und Seele wieder hergestellt werden. Jeder hat schon einmal gelebt, das wird durch Hypnose immer wieder bewiesen. Oft hat man heute Verhaltensmuster, die man sich nicht erklären kann. Lässt man sich in Hypnose versetzen, erfährt man viel über das Leben vorher. Diese Erfahrungen können in verschiedenen Situationen hilfreich sein.Hat man sich dazu entschieden, eine spirituelle Hypnose durchführen zu lassen, findet ein Vorgespräch statt. Wichtig für den Erfolg ist es, Vertrauen zu dem Hypnotiseur zu haben. Am besten ist es, wenn man auf das Bauchgefühl hört. Nicht nur beim Therapeuten muss man ein gutes Gefühl haben, auch das Ambiente zählt. Vor der Sitzung soll man sich daher die Räume ansehen, in denen die Hypnose stattfinden soll. Die Räume sollen ruhig sein, nicht zu kalt und nicht zu warm. Hat man das Gefühl, sich gut entspannen zu können und hat man Vertrauen zum Hypnotiseur, kann ein Termin vereinbart werden. In dem Vorgespräch wird auch darüber gesprochen, was der Kunde gerne wissen möchte. Der Therapeut geht darauf ein und drängt niemanden zu etwas, das er nicht möchte. Unterzieht man sich einer spirituellen Hypnose, muss ein Zeitfenster von etwa 2-3 Stunden eingeplant werden.