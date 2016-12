INTERNETKONTAKTE

Soziale Netzwerke bereichern das Leben

Vielfach ist davon die Rede, dass Social Networking im Internet viele Menschen in die Vereinsamung treibe, weil anstatt realer Beziehungen nur noch virtuelle Kontakte gepflegt würden. Von der Logik her lassen sich die Argumente der Kritiker von Facebook & Co. durchaus nachvollziehen: Mehrere hundert virtuelle Freunde ersetzen nun einmal keine wahren Freundschaften, in denen man etwas miteinander unternimmt, zusammen Spaß hat und sich auch in schwierigen Zeiten beisteht.Doch wie es so oft der Fall ist, liegt darin nur die halbe Wahrheit. Untersuchungen haben nämlich ergeben, dass Social Networking sich durchaus bereichernd auf das reale soziale Leben auswirken kann. Ein amerikanischer Marktforscher führte mehr als 2.300 Telefoninterviews mit jungen US-amerikanischen Erwachsenen durch. Das Untersuchungsziel seiner Befragung zielte darauf ab, welchen Einfluss das Internet auf das Engagement in religiösen, sozialen und zivilen Gruppen hat.Erstaunlicherweise stellte sich heraus, dass von den Internetnutzern 80 Prozent in einer Gruppe aktiv sind. Im Einzelnen wurden 27 religiöse, soziale und zivile Gruppen genannt, darunter am häufigsten spirituelle oder kirchliche Organisationen, Sportvereine, gemeinnützige Organisationen, Verbrauchergruppen, geschäftliche bzw. berufliche Netzwerke. Bei den Befragten, die angaben, nicht regelmäßig online zu sein, engagierte sich nur gut die Hälfte.Es scheint also, die Skepsis gegenüber der Online-Welt ist nicht in jedem Fall angebracht. Es leuchtet ja auch ein, dass Kontakte und Treffen sich mit Hilfe des Internets sehr schnell und einfach organisieren lassen. Und somit kann auch das soziale Leben in der realen Welt vom Internet profitieren. Besonders die aktive Mitgliedschaft in einer Gruppe ist ja regelmäßigen Kontakten mit anderen Menschen förderlich. Wer also soziale Netzwerke im Internet bislang als reine Zeitverschwendung betrachtet hat, sollte also vielleicht doch noch einmal bedenken, dass jede Sache zwei Seiten hat.