Seniorenstudium - Studieren im Alter

Dass lebenslanges Lernen auch nach der langen Phase der Berufstätigkeit noch wichtig und notwendig ist, um am gesellschaftlichen und kulturellen Leben aktiv teilnehmen zu können, ist für viele ältere Menschen inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden. Das beweist die große Zahl von Studierenden, die Semester für Semester ihre freie Zeit dazu nutzen, um sich an einer Hochschule mit wissenschaftlichen Themen und Fragestellungen auseinander zu setzen und sich neue Kenntnisse aus den unterschiedlichsten Themengebieten anzueignen. Vielleicht wäre ein Studium ja auch genau das richtige für Eure Eltern? Viele Universitäten bieten inzwischen Senioren die Gasthörerschaft an - auch ohne dass diese in jungen Jahren die Universität besucht haben oder überhaupt jemals die Abiturprüfung abgelegt haben.Ältere Studierende genießen über diese besonderen Zulassungsfreiheiten hinaus noch ein besonderes Privileg gegenüber ihren um einige Jahrzehnte jüngeren Kommilitonen: Frei von äußeren Zwängen können sie dieses Bildungsangebot für sich selbst wahrnehmen. Sie müssen keine Creditpoints sammeln, keine Klausuren schreiben, keine wissenschaftlichen Arbeiten abliefern. So trägt das Studium einfach dazu bei, soziale und politische Entwicklungen besser zu verstehen und sich in einer durch Wissenschaft und Technik geprägten Alltagswelt besser zurechtzufinden. Auch Erfahrungen können mit einem besseren Wissen um Zusammenhänge und Hintergründe besser reflektiert werden. Auf diesem Wege kann ein Studium neue Einsichten und Sichtweisen eröffnen. "Für viele Senioren ist das Studium im Laufe der Zeit zu einem neuen Lebensinhalt geworden, den sie auf keinen Fall mehr missen möchten", so Dr. Mechthild Kaiser, Geschäftsführerin der Kontaktstelle Studium im Alter an der Universität Münster. Jedoch: Wer möchte, kann selbstverständlich auch im Alter noch einen akademischen Abschluss erlangen, denn unabhängig vom Alter kann man immer ein reguläres Fachstudium aufnehmen. Dann jedoch müssen sich diese älteren Studierenden voll immatrikulieren und auch eine Studienzugangsberechtigung nachweisen.An den meisten Universitäten nehmen die älteren Studierenden gemeinsam mit den regulären Studenten an den Lehrveranstaltungen der Universität teil. Häufig werden die Lehrveranstaltungen für Ältere aber auch von der Universitätsleitung nach speziellen Kriterien ausgewählt und angeboten. "Wer sich bei uns als Gasthörer für das Studium im Alter anmeldet, muss sich nicht auf bestimmte Veranstaltungen oder Fachbereiche festlegen, sondern kann nach jeweiligem Interesse ein eigenes Studienprogramm zusammenstellen", so Dr. Kaiser von der Uni Münster. Für die Teilnahme an diesem Weiterbildungsangebot ist die Zulassung als Gasthörer erforderlich.