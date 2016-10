Schultasche rückenfreundlich auswählen

Es ist wieder so weit, die Schule beginnt. Auf der Einkaufsliste steht neben Stiften und Federetuis auch noch der Kauf einer Schultasche. Für die Kinder ist das Design wichtig, Eltern jedoch sollten darauf achten, dass die Schultasche rückenfreundlich ist. Es ist erwiesen, dass bereits schon Kinder unter Rückenproblemen leiden. Die Schultasche ist schwer dadurch werden Schultern und Wirbelsäule stark belastet. Die Schultasche samt Inhalt sollte nicht mehr als 10 % des Körpergewichtes des Kindes schwer sein. Eine zu schwere Schultasche führt außerdem dazu, dass sich das Kind nicht auf den Straßenverkehr konzentrieren kann.Zum Kauf der Tasche muss das Kind mitgenommen werden. Ein Punkt, auf den man achten sollte, ist das GS-Zeichen, das steht dafür, dass die Sicherheit der Tasche geprüft wurde. Ebenso sollte die DIN-Norm 58 124 erfüllt sein. An der Außenseite sollen unbedingt reflektierende Streifen angebracht sein, damit wird das Kind auch bei schlechter Sicht von Autofahrern gesehen. Da die Schultern die Last der Schultasche tragen müssen, sollten die Gurte gepolstert sein. Eine Mindestbreite von 4 cm ist notwendig. Der Rückenteil muss gepolstert und ergonomisch geformt sein. Auch beim Laufen und Springen sollte das Kind ein gutes Tragegefühl haben. Eine schlecht sitzende Schultasche wirkt sich schädlich auf die Wirbelsäule aus.Da die Tasche Sommer und Winter getragen wird, sollte beim Kauf sowohl Sommerbekleidung als auch eine Winterjacke mitgenommen werden. Zwischen Schultasche und Rücken muss die Luft zirkulieren können, damit wird ein Schwitzen verhindert. Ideal sind Seitenfächer, die außen angebracht sind, um darin Getränkeflaschen zu verstauen. Dadurch wird vermieden, dass der Saft eventuell Bücher und Hefte beschmutzt. Um den Rücken zu entlasten, dürfen nur diejenigen Bücher und Hefte in die Tasche, die das Kind für den Unterricht braucht. Alles andere muss zu Hause bleiben. Eine gute Schultasche ist zwar etwas teurer, jedoch sollte in erster Linie auf die Gesundheit des Kindes geachtet werden.