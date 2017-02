Schönes vom Schaf

Blöde Kuh, doofe Gans, krummer Hund, dummes Schaf. Wenn es um Beleidigungen geht, macht die deutsche Sprache gern Anleihen bei der Tierwelt. Schade eigentlich, denn in den meisten Fällen liegt sie damit völlig daneben. Wer eine Kollegin hintenrum also als "blöde Kuh" bezeichnet, sagt damit mehr über sich selbst, als ihm oder ihr vielleicht lieb ist. Es hilft auch nichts, auf das "dumme Schaf" auszuweichen. Schafe haben nämlich eine ausgeprägte natürliche Intelligenz, die ihnen selbst in unwirtlichsten Gegenden das Überleben ermöglicht. Sie sind zum Beispiel wahre Wetterpropheten und reagieren auf ein nahendes Unwetter bereits lange, bevor es tatsächlich eintritt.Doch es ist nicht nur die tierische Intelligenz, wegen der man sich die unschönen Ausdrücke verkneifen sollte. Die Tiere verdienen nicht zuletzt auch deshalb großen Respekt, weil sie seit Tausenden von Jahren mit dem Menschen zusammenleben und ihm überaus nützlich sind. Auch hier ist das Schaf wieder ein gutes Beispiel. Vor rund 10.000 Jahren hat der Mensch damit begonnen, das Wildschaf zu domestizieren. Warum? Weil es genügsam war, weil es Fleisch und Milch lieferte. Auch das Fell der Schafe war als wärmende Schutzhülle schon früh beliebt.Im Verlauf der Evolution lernte der Mensch dann auch, wie man ein Schaf scheren und aus der Schur Wolle machen kann. Je länger Mensch und Schaf miteinander lebten, desto mehr profitierte der Mensch vom Tier. Aus der Milch wurde irgendwann auch Käse gemacht; statt grober Felle trug der Mensch schließlich feinste Handschuhe aus Ziegenleder (Ziegen und Schafe sind eng miteinander verwandt), und heute sind Seifen und Waschlotionen aus Schafsmilch ein gewohnter Anblick in Läden mit Naturkosmetika.Dass es sich also durchaus auch wirtschaftlich lohnt, dem angeblich so dummen Schaf viel Platz einzuräumen, dass wissen vor allem die Australier, die Neuseeländer und die Iren. In ihren Ländern leben nämlich locker doppelt so viele Schafe wie Menschen, und sie machen damit ein zunehmend gutes Geschäft. Produkte vom Schaf liegen im Trend. Grund genug, sie sich einmal näher anzusehen.