Schaffelle - Inbegriff für warme Gemütlichkeit

Schaffelle. Wer denkt bei diesem Wort nicht sofort an Bettvorleger und warme Hausschuhe? Gemütlichkeit, Geborgenheit, Schutz. So berechtigt diese Assoziationen auch sind, sie sind nur die halbe Wahrheit. Denn aus dem Fell und der Haut des Schafes werden auch ausgesprochen hochwertige und elegante Produkte gefertigt, die viel Geld kosten. Handschuhe aus feinstem Nappaleder zum Beispiel oder echte Pelze. Egal, wie man dazu moralisch steht, ein Persianer gilt bis heute als Ausdruck von Luxus. Und was ist ein Persianer? Dabei handelt es sich um das Fell von ganz jungen Lämmern, die zu einer stark gelockten Schafrasse aus Vorderasien gehören.Das klassische Schaf- oder Lammfell aber ist weiß, beige oder hellbraun. In den Kindertagen der Fotografie war es ein begehrtes Accessoire für Kinderbilder. Die lieben Kleinen fühlten sich auf dem warmen Fell richtig wohl und blieben deshalb hübsch ruhig. Später rekelten sich auch die ersten Pin-up-Girls gern auf einem Schaffell, das so für eine Weile sogar einen erotischen Touch bekam. Ob sie wohl deshalb später auch als Bettvorleger dienten?Ihre ganz große modische Zeit hatten Lammfelle dann in den Siebziger Jahren. Ob Weste, Jacke oder Mantel - bei den Hippies ging absolut nichts ohne ein Schaffell. Je zotteliger, desto schöner lautete die Devise. Ergo hatte das Tibetlamm mit seinen langen Haaren, nur leicht gekräuselten Haaren Hochkonjunktur bei der Generation Woodstock.Danach ist das Schaffell nie wieder richtig "bieder" geworden. Zurzeit spielt es modisch zwar nicht gerade eine Hauptrolle, aber ganz ohne scheint es auch nicht zu gehen. Schicke Winterstiefel etwa werden grundsätzlich mit Lammfell gefüttert und auch Handschuhe schmücken sich gern mit ein wenig Fell. Auch an Mützen und Hüten ist ein Schaffellrand oder ein Fellfutter vom Lamm häufig zu sehen.Als Bettunterlage, als Fußsack für den Kinderwagen sowie als "Schonbezug" für Autositze ist das Fell vom Lamm nicht wegzudenken. Hier hat es dank seiner natürlichen Eigenschaften vor allem Wärme regulierende Aufgaben zu übernehmen.