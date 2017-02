Saisonstart - der große Garderobencheck

Da wir nur 20% unserer Kleider in 80% der Zeit tragen, ist ein saisonales Ausmisten des Kleiderschranks ein absolutes Muss. Um möglichst effizient in die neue Saison durchzustarten, haben wir die folgenden Tipps zusammengestellt:Such dir einen Themenschwerpunkt aus um zu beginnen. Ob es sich um die Kommode oder das Regal, um Accessoires oder um Schuhe handelt, such dir ein Themengebiet um gezielt loszulegen. Wenn du zum Beispiel das Regal entrümpelst und neu organisierst, dann bleib dran, bis es vollständig erledigt ist. Gehe erst dann zur nächsten Aufgabe weiter. Auf diese Weise hast du keine unfertigen Arbeitsplätze und wirst davon weder überrollt noch fühlst du dich überfordert.Erstelle zusätzlichen Speicherplatz. Auch in den kleinsten Räumen gibt es immer einen versteckten Stauraum wie unter dem Bett, unter einer Sitzbank oder im Einbauschrank. Darüber hinaus sorgen Kleiderhaken an der Tür und auf der Seite des Kleiderschrankes, dass alles Wichtige griffbereit ist.Vakuumbeutel sind die perfekten Verpackungen um sperrigen Wintereinzelteile zu lagern. Die Vakuumsäcke sparen Platz im Schlafzimmerschrank und schützen zusätzlich vor Staub oder Feuchtigkeit.Hängen statt falten. Sogar Sommerkleider können eine Menge Platz einnehmen und bestimmte Einzelteile geraten nur dadurch in Vergessenheit, weil sie ganz unten in der Schublade liegen, also anstatt zu falten, ist es mal einen Versuch wert, die Lieblingsteile auch aufzuhängen. Das macht auch die Farbsortierung einfacher und zeigt Dir alle deine Optionen auf einen Blick. Dies gilt auch für Gürtel - hängend sehen sie besser aus und geben nützliche Schrankfläche frei.Alte Kleider zu entfernen ist nicht so einfach, diese Tricks helfen dir herauszufinden, was du nicht mehr tragen willst: Einfach den Kleiderbügel rückwärts auf die Stange setzen und diesen erst wieder umdrehen, wenn du das Kleidungsstück wieder getragen hast, oder ein Post-it auf den Bügel kleben und erst wieder entfernen, wenn Du das Teil getragen hast. Auf diese Weise findest du in kürzester Zeit heraus, was du innerhalb einer Saison getragen hast und was du besser aussortieren solltest.Probiere alles an. Das scheint wirklich eine riesige Aufgabe zu sein, aber es ist ein Muss! Auch wenn etwas aufgehängt großartig ausschaut, kann es schon längst nicht mehr bequem sein, oder du magst es einfach nicht mehr. Der Versuch wirklich alle Klamotten anzuprobieren wird dir ganz schnell Sicherheit geben, welche noch zu dir passen und bleiben dürfen und welche sofort rausgeworfen werden müssen, um Platz für neue Kleider zu schaffen!Lass Dir Zeit. Kleider loslassen kann schwierig sein, vor allem, wenn du viele Klamotten hast oder sie einen sentimental Wert haben. Immer wenn Du beim Ausmisten gestresst bist, mach eine Pause, trink eine Tasse Tee und denken über die Gründe des Ausmistens nach. Dies hält dich motiviert und bei der Sache.Alle Kleider die verbleiben gehören zum Saisonstart gründlich gepflegt. Stell sicher, dass sie gewaschen, aufgebügelt und von sämtlichen Flusen befreit werden. Wie viele Kleider du tatsächlich hast, wirst du bei dieser gründlichen Pflege feststellen. Wenn wir alle Klamotten probiert haben und uns entschieden haben, was davon bleibt, dann beginnen wir mit dem Pflegeprogramm. Häng alle Kleider auf, leg Musik auf und bügle, was das Zeug hält! Ein Kleiderrasierer sollte auch dabei liegen um die Faserknöllchen, die sich entlang des Gewebes gesammelt haben, schonend zu entfernen und mit dem Fuselklebeband werden feine Härchen und kleine Fuseln von jedem Kleidungsstück sauber abgerollt. Alles schön verstauen. Fertig ist der Kleiderschrank und die neue Saison kann beginnen