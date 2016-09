Ruhestand - neue Lebensinhalte genießen

Zahlreiche Berufstätige malen sich ihr Leben als Rentner in den rosigsten Farben aus: Endlich hat man genug Zeit für Hobbys, für Reisen und für die Enkelkinder. Die Realität sieht allerdings anders aus. Besonders Führungskräfte fallen häufig in ein Loch und durchleben eine Sinnkrise. Damit sich nicht Langeweile und Depressionen einstellen, sollte man sich auf die Zeit des Ruhestandes frühzeitig vorbereiten.Die meisten angehenden Rentner sind nicht wirklich darauf vorbereitet, was die neue Lebenssituation mit sich bringt. Zwar machen die meisten sich Gedanken über ihre finanzielle Situation nach dem Ende des Berufslebens, über das Leben als Rentner allerdings nicht. Dabei birgt das Rentnerdasein verschiedene Gefahren, die sich ohne Vorbereitung so ähnlich auswirken können wie Arbeitslosigkeit, nur ohne Geldsorgen.Zukünftige Rentner freuen sich in Deutschland vor allem auf mehr Freizeit, Reisen und mehr Ruhe. Tatsächlich genießen die Rentner selbst die Ruhe gar nicht in solchem Maße. Wichtiger sind ihnen Hobbys, Familie sowie Haus und Garten. Auf ihrer Prioritätenliste rangiert Ruhe erst auf Rang acht. Für den, der jedoch in seinem Berufsleben viel Verantwortung zu tragen hatte, bringt der Ruhestand einen Macht- und Kontrollverlust. Die Betroffenen können die nun fehlende Anerkennung häufig nicht kompensieren, so dass es schnell zu einem sinkenden Selbstwertgefühl kommt.Dabei bringen neue Lebenssituationen auch Chancen mit sich, neue Lebensinhalte aufzubauen, neuen Interessen nachzugehen oder eine Partnerschaft mit neuen Inhalten zu beleben. Wer sich früh genug damit auseinandersetzt, hat die besten Chancen, als Rentner voll durchzustarten. Denn Hobbys und Interessen entwickeln sich nicht von jetzt auf gleich; die Grundlagen dazu sollten bereits einige Jahre vorher gelegt werden. Grundsätzlich ändern auch Menschen sich nicht von heute auf morgen. Wer schon neben dem Beruf seinen Interessen folgt, wird dies im Ruhestand noch intensiver tun. Und wer nach Feierabend die Zeit vorwiegend damit verbringt, fernzusehen, wird diese Gewohnheit im Rentenalter wahrscheinlich ausweiten. Daher ist es wichtig, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen, wie man sich sein Leben im Ruhestand vorstellt - und bereits zu Zeiten der Berufstätigkeit die Weichen zu stellen.