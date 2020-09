Raumspray - angenehmer Duft

Raumsprays entfernen unangenehme Gerüche im Wohnbereich. Zusätzlich aromatisieren den Raum. Man bekommt die Sprays in verschiedenen Duftnoten im Supermarkt oder in Drogeriemärkten. Gerade auf der Toilette riecht es oft unangenehm, daher wird das Raumspray häufig da verwendet. Es reicht ein kurzer Druck auf den Sprühknopf, schon sind die unangenehmen Gerüche weg und es verbreitet sich ein angenehmer Duft. Ein Raumspray ist in Sprühdosen erhältlich. Die Dose steht meist unter Druck, so kann sich der Duft im Raum verteilen. Aus Umweltschutzgründen findet man vermehrt Raumsprays mit Pumpvorrichtung und Zerstäuber.Sinnvoll ist ein Spray in Räumen, wo man gerne einen frischen Duft hätte. Raucht man in der Wohnung, verwendet man meist Raumsprays, die den Tabakrauch neutralisieren und gleichzeitig den Raum mit einem Duft erfüllen. In der Küche oder im Schlafzimmer sollte ein Raumspray nicht verwendet werden. Im Schlafbereich kann ein zu starker Duft zu Schlafstörungen führen, in der Küche könnte das Spray in Kontakt mit Lebensmitteln kommen. Ebenso können Düfte sich negativ auf den Appetit auswirken. Auch im Kinderzimmer sollten Raumsprays nur sparsam benutzt werden. In allen anderen Räumen hingegen sind Raumsprays einsetzbar.Wer auf die chemischen Zusätze in Raumsprays aus dem Drogeriemarkt verzichten möchte, kann sich sein Raumspray mit wenigen Zutaten selbst herstellen. Dazu benötigt man ein kosmetisches Basiswasser, destilliertes Wasser, Alkohol, zum Beispiel Korn, denn der ist günstig, und Duftöle nach eigenem Geschmack. Wie viel Duftöl man dem selbst gemachten Raumspray hinzufügt, kommt auf den eigenen Geschmack an. Alle Zutaten werden vermengt und in einem Glasgefäß, am besten einer Flasche, aufbewahrt. Für die Anwendung benötigt man eine Sprühflasche, in die die Flüssigkeit gefüllt wird. Ein selbst gemachtes Raumspray erfüllt den gleichen Zweck wie eines, das man kauft, es ist jedoch besser, da man dadurch Müll vermeidet. Mit den Düften kann man außerdem experimentieren, bis man seinen Lieblingsduft gefunden hat.