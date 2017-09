Provokationen -gezielte Sticheleien

Manche Menschen scheinen es darauf angelegt zu haben, andere zu provozieren, sei es in Form von Sticheleien, Herabwürdigungen oder Störungen durch ein lästiges Geräusch oder laute Musik. Egal, womit sie ihr Opfer versuchen, zu provozieren: sie tun dies so lange, bis der andere irgendwie reagiert, denn gerade diese Aufmerksamkeit ist es ja, die sie zu erlangen versuchen. Sinnvoll ist es also, solche Versuche zu ignorieren, doch das ist nicht immer ganz so leicht. Kinder sind oft wahre Meister darin, eine Provokation immer und immer wieder zu wiederholen, doch ist es für sie meist nur eine spielerische Weise, ihre Grenzen auszuloten. Bei Sticheleien im Kollegenkreis ist die Motivation häufig nicht ganz so harmlos, doch gilt auch hier, dass man das Spiel nur gewinnen kann, wenn man die Ruhe bewahrt.Dass jemand auf provozierende Bemerkungen nicht reagiert, kann aber auch den Grund haben, dass er davon zu verunsichert ist, um eine souveräne Reaktion zu zeigen. Denn eine gute Möglichkeit ist es auch, mit einer schlagfertigen Antwort zu kontern und eine Bemerkung zu machen, mit welcher der Provokateur nicht gerechnet hat. Ein lustiges Beispiel hierfür ist die Geschichte von der Frau, die den Motor ihres Wagens an der Ampel abwürgte und damit ein Hupkonzert auslöste. Schließlich stieg sie aus, ging zu dem Fahrer hinter ihr, der besonders ausdauernd hupte, und fragte ihn, ob er so nett sei, ihren Wagen wieder zum Laufen zu bringen, während sie für ihn weiterhupe.In manchen Fällen kann man dem Provokateur auch den Wind aus den Segeln nehmen, indem man ihm einfach Recht gibt und ihm beispielsweise bestätigt, dass es mal wieder an der Zeit sei, Ordnung zu schaffen, zum Friseur zu gehen, oder Ähnliches. Rechtfertigungen führen oft nur zu weiteren Provokationen, und bei ungerechtfertigten provokativen Bemerkungen sollte man nicht damit beginnen, sich zu verteidigen, sondern möglichst sachlich darauf reagieren. Wer dagegen ausflippt und anfängt, zu toben, tut sich damit keinen Gefallen, da er ansonsten als Verlierer dasteht.