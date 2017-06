Perfektionisten haben unnötigen Stress

Wer sich selbst zu Höchstleistungen antreibt, mag zu außergewöhnlichen Taten in der Lage sein und dafür Bewunderung oder Ruhm erlangen. Ständig perfekt sein zu wollen, stellt auf der anderen Seite jedoch einen großen Stressfaktor dar. In einigen Arbeitsbereichen ist Perfektionismus unerlässlich, weil selbst kleinste Fehler unabsehbare Folgen haben können. Wo Perfektionismus und Leistungsstreben auch das Privatleben bestimmen, sind permanente Anspannung und großer Druck die Begleiterscheinungen.Wer den Anspruch hat, stets alle Aufgaben mustergültig zu erledigen, stellt sich selbst unablässig unter Leistungsdruck und setzt sich der Gefahr aus, sich zu übernehmen. Mit mittelmäßigen oder guten Leistungen geben die Betroffenen sich nicht zufrieden, alles, was sie tun, muss zu einem perfekten Ergebnis führen. Perfektionisten erwarten außerdem oftmals auch von den Menschen in ihrer Umgebung, dass diese übermäßig korrekt sind, jeder noch so kleinste Fehler wird als Unvollkommenheit gewertet.Diese Art des Schwarz- Weiß-Denkens geht allerdings an der Realität vorbei, denn niemand ist absolut vollkommen und jeder Mensch macht Fehler, weshalb der Anspruch des Perfektionismus in allen Lebensbereichen auch als wirklichkeitsfremd zu bezeichnen ist. Die Welt ist eben nicht nur schwarz und weiß, niemand ist in jeder Beziehung makellos und niemand hat überhaupt nichts Gutes oder Schönes an sich. Gerade die Vielfalt macht aber doch auch einen besonderen Reiz im Leben aus.Wer immer nur das Perfekte akzeptieren kann, bringt sich selbst um die vielen feinen Nuancen, die dem Leben erst die richtige Würze geben. Und er macht sich selbst übermäßigen Stress, denn in den allermeisten Belangen ist ein "gut" wirklich gut genug.Hohe Ansprüche an sich selbst zu haben, ist an sich ja nichts Schlechtes. Oftmals resultieren derartige Ansprüche jedoch aus Idealen, die mit der Realität nicht viel zu tun haben. Der Schlankheitswahn ist ein Beispiel dafür, denn die wenigsten Menschen haben wirklich eine perfekte Figur. Es sollte dennoch möglich sein, sich selbst zu akzeptieren, auch wenn man nicht einem Idealbild entspricht. Wenn man sich bewusst macht, dass Makel oder Fehler nur allzu menschlich sind, kann man lernen, gelassener zu werden und das Leben mehr zu genießen.