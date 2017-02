Partnerlook kann schnell peinlich werden

Eigentlich sollte man meinen, in einer Zeit, in welcher der Individualismus großgeschrieben wird, habe der Partnerlook keinen Platz mehr. Und doch sieht man auch heute noch selbst in prominenten Kreisen immer wieder Paare, denen es gefällt, sich im gleichen Outfit zu zeigen. Diese Art, eine Zusammengehörigkeit nach außen zu demonstrieren, wird im Umfeld jedoch nur selten vorbehaltlos positiv aufgenommen. Häufiger werden Paare, die in aufeinander abgestimmter Kleidung auftreten, belächelt.Dass Paare sich im gleichen Stil kleiden, ist an sich nichts außergewöhnliches, zeugt es doch nur davon, dass man die gleichen Dinge mag und die gleiche Vorliebe für eine bestimmte Art der Kleidung hegt. Auffällig werden solche Paare dann, wenn sie die gleichen Farben tragen oder aber exakt die gleichen Kombinationen von Kleidungsstücken. Wenn die Partner sich dafür entscheiden, verfolgen sie damit vor allem die Absicht, sich nach außen als Einheit zu präsentieren. Ein nebenbei verfolgter Zweck mag darin liegen, aufzufallen oder mit anderen ins Gespräch zu kommen.Auf außenstehende Personen wirkt es fast immer befremdlich, wenn bei einem Pärchen die Kleidung bis ins Detail aufeinander abgestimmt ist. Man fragt sich, ob einer der beiden sich dem anderen anpasst oder ob mit der äußerlichen Übereinstimmung vielleicht fehlende andere Gemeinsamkeiten überspielt werden sollen. Während es im Sport nicht weiter als störend empfunden wird, wenn ein Team die gleichen Kleidungsstücke trägt, geraten Paare, die Gleiches tun, in die Gefahr, peinlich zu wirken oder sich gar lächerlich zu machen.Oft geht der Impuls für den Partnerlook nur von einem der Partner aus. Daraus, dass der andere genötigt wird, sich anzupassen, kann sich im Ernstfall ein Streit oder eine ernstzunehmende Krise entwickeln. Die meisten Paare werden sich ohnehin in einem ähnlichen oder gleichen Stil kleiden, ein haargenaues abstimmen der Bekleidung aufeinander wird eher die Ausnahme sein. Man weiß in der Regel ohnehin, dass Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeitsgefühl nicht durch Äußerlichkeiten durch erzwingen sind.