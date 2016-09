Mittagspause - Die besten Tipps

Im beruflichen Alltag wird den meisten Menschen vieles abverlangt. An die Leistungsfähigkeit werden mitunter sehr hohe Anforderungen gestellt. Daher ist es von großer Bedeutung, sich seine Kräfte gut einzuteilen. Stress sollte vermieden respektive richtig verarbeitet werden. Eine höhere Leistungsfähigkeit im Arbeitsleben kann jeder erreichen, indem er seine Mittagspause optimal nutzt. So ist es wichtig, sich während dieser Zeit ein wenig zu entspannen, um danach wieder ausgeruht und tatkräftig an die Arbeit zu gehen. Eine gute Möglichkeit, Stress in der Mittagspause abzubauen und einen tiefen Entspannungszustand zu erreichen bietet Yoga. So gibt es Zentren, die gestressten Arbeitnehmern eine effektive Mittagspause anbieten. 25 Minuten lang werden Übungen durchgeführt, die den Körper entspannen und zu sich selbst finden lassen. Anschließend empfehlen Experten das trinken einer Tasse heißen Zitronentee. Daraufhin fühlt sich der Betroffene entspannt und kann erfolgsorientiert weiter arbeiten.Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, die Mittagspause nicht mehr in der Kantine zu verbringen, sondern effektiv zu nutzen. Es werden auch Massagen empfohlen, die Verspannungen, die im Büroalltag vor allem im Bereich der Schultern und des Nackens auftreten schnell lösen können. Gerade wenn der Betroffene in einem Büro tätig ist und daher auch den ganzen Tag hinter seinem Schreibtisch sitzt, kommt die Bewegung oft zu kurz. Diese kann zum Beispiel aufgeholt werden, wenn in der Mittagspause laufen gegangen wird. Dabei soll keineswegs Hochleistungssport getrieben werden.Vielmehr lassen sich beim Walking oder beim Power-Walking Verspannungen in Muskeln und Gelenken lösen. Auch hält sich der Betroffene bei dieser Sportart an der frischen Luft auf. Das Training kann individuell gestaltet werden und lässt sich an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Wellness in der Mittagspause ist also keinesfalls zu unterschätzen. Mittlerweile findet sogar ein Umdenken in der Gesellschaft statt. Es wird empfohlen, die eigene Mittagspause entspannt zu gestalten, um den hohen Anforderungen, die an die Leistungsfähigkeit gestellt werden, auch gerecht werden zu können.