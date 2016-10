Massen-Massagen in Thailand

Es gibt ja immer wieder interessante Weltrekorde, die den Menschen aufhorchen oder schmunzeln lassen. Masseuren ist kürzlich in der Hauptstadt Thailands in Bangkok ein ganz besonderer Weltrekord gelungen. Für die Thailänder Masseure und Masseurinnen ist dieser Rekord jedoch gar nicht so besonders. Sie sagen sogar, dass sie dies doch jeden Tag tun. 641 Masseurinnen und Masseure versammelten sich in einer großen Halle und massierten gleichzeitig für einen Zeitraum von 12 Minuten 641 Menschen. Damit wurde der Rekord aus dem Jahre 2010 eingestellt. Diesen hielt bis dahin das Land Australien. Die dortigen Masseure kamen jedoch nur auf halb so viel massierte Patienten. Für die Masseurinnen und Masseure aus Thailand ist dieser Rekord ein Zeichen der Anerkennung. Thailand gilt nicht umsonst als Land der Massage. Mit diesem Weltrekord wird dieser Beruf, der vielen Menschen helfen kann, zu Entspannung und Erholung zu finden, gewürdigt und anerkannt.Ins Leben gerufen wurde die rekordverdächtige Veranstaltung vom Ministerium für öffentliche Gesundheit. Dieses sah die Massage-Veranstaltung als Werbung für die heimische Massage- und Bäderindustrie. Die Regierung denkt jedoch noch viel weiter. So geht es nicht nur darum, Menschen zu einem harmonischen Gleichgewicht von Körper und Seele zu verhelfen. Vielmehr geht es auch darum, die bekannte Thai-Massage bei den Touristen bekannter zu machen. Diese sollen, wenn sie sich im Urlaub in Bangkok aufhalten, nicht nur die beeindruckende Stadt besichtigen, sondern sich auch einmal eine Auszeit gönnen und sich von den thailändischen Masseuren und Masseurinnen so richtig verwöhnen lassen.Aufgrund der Überschwemmungskatastrophe vor einigen Jahren, der ansteigenden Kriminalität im Land und politischer Proteste, die mittlerweile vermehrt in Thailand auftreten, ist der Tourismus stark eingebrochen. Die Thai-Massage soll ein Anreiz für Urlauber sein, das Land dennoch zu besuchen und die schönen Seiten des asiatischen Landes kennenzulernen. Ob der Weltrekord positive Auswirkungen auf die Tourismusindustrie zeigt, bleibt abzuwarten, beeindruckt hat er jedoch schon jetzt.