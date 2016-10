Macken die garantiert unbeliebt machen

Manchmal schleichen sich im Umgang mit anderen schlechte Angewohnheiten oder negative Verhaltensweisen ein, die einem gar nicht so recht bewusst sind. Wenn man nicht Gefahr laufen möchte, sich bei Bekannten und Freunden oder im Kollegenkreis unbeliebt zu machen, sollte man sein Verhalten hin und wieder daraufhin überprüfen, ob es nicht vielleicht auch einige unsympathische oder ungeliebte Eigenarten enthält.Eine solche Unart ist zum Beispiel Unpünktlichkeit. Wenn das eigene Zeitmanagement mangelhaft funktioniert und man vor einem Termin oder einer Verabredung des Öfteren mal noch einige wichtige Dinge dazwischen schieben muss und aufgrund dessen nicht pünktlich erscheint, ist das unhöflich. Schließlich werden die anderen dazu gezwungen, ihre Zeit unfreiwillig mit Warten zu verbringen. Ähnlich ist es mit Unzuverlässigkeit. Wer zusagt, bestimmte Aufgaben zu erledigen, sollte sich auch daran halten und sich nicht andauernd neue Ausreden einfallen lassen, warum er angeblich nicht dazu gekommen ist.Ständige Bedenken gegenüber neuen Ideen und Vorschlägen und Prinzipienreiterei bringen ebenfalls nur selten Sympathien ein. Freunde fühlen durch das Argument "das haben wir doch immer schon so gemacht" ebenso ausgebremst wie Kollegen, auf deren Kreativität es sich zudem lähmend auswirkt. Denn wer immer wieder erleben muss, dass neue Ideen und Vorschläge behindert werden, wird es irgendwann aufgeben, eigene Gedanken zu äußern. Das Gleiche gilt für spöttische Bemerkungen, die eine unpersönliche und kalte Atmosphäre entstehen lassen. Ein wenig Humor dagegen ist durchaus geeignet, Spannungen auf angenehme Weise aufzulösen.Angeberei und Besserwisserei ist für die meisten Mitmenschen nur schwer zu ertragen. Wer sich selbst wiederholt als Alleswisser darstellt, darf sich nicht wundern, wenn er auf Dauer von anderen gemieden wird. Eine ähnlich unangenehme Eigenschaft ist die Angewohnheit, hinter dem Rücken von anderen Personen zu klatschen und zu tratschen, denn sie können sich nicht wehren. Wenn im Bekannten- oder Kollegenkreis über andere gelästert wird, sollte man sich möglichst heraus halten oder aber ein offenes Wort an die Betroffenen richten.