Liebenswerte Marotten oder Unhöflichkeit

Es gibt Situationen, in denen man den Partner oder die beste Freundin am liebsten auf den Mond schießen würde - weil er oder sie eine bestimmte Macke hat, von der man sich in den Wahnsinn getrieben fühlt. Und auf der anderen Seite sind es gerade diese Marotten, die zum Charakter eines Menschen dazu gehören und ohne die er nicht derselbe wäre. Denn unsere Macken sind das, was uns von anderen unterscheidet, und es gibt keinen Menschen, zumindest nicht auf diesem Planeten, der vollkommen frei davon wäre.Wer der Meinung ist, selbst keine solchen Angewohnheiten zu haben, die geeignet sind, andere auf die Palme zu bringen, irrt sich. Aber unter Freunden oder in seiner Partnerschaft werden solche Eigenarten in den meisten Fällen mit einem Schmunzeln quittiert, denn Macken machen auch liebenswert. Kein Mensch ist absolut perfekt, und wenn wir jemand mögen, sind wir ohnehin leichter bereit, kleine Schwächen zu verzeihen. Dennoch fällt es vielen Menschen schwer, zu ihren Macken zu stehen. So bestreiten sie zum Beispiel vehement, dass sie sich dauernd auf den Lippen herum knabbern, mit den Füßen wippen oder mit den Fingern durchs Haar gehen. Dabei erfordern solche kleinen Marotten noch nicht einmal besonders viel Toleranz.Anders sieht es aus bei Angewohnheiten, die nicht nur nerven können, sondern auch unhöflich sind. Wer beim Essen laut schmatzende Geräusche von sich gibt, kann auch im Kreise seiner Liebsten nicht unbedingt auf Akzeptanz zählen. Und wer bei Verabredungen ständig zu spät kommt, ebenfalls nicht. Macken sind nur so lange lustig, wie sie nicht dauerhaft die Toleranzgrenze der Mitmenschen überschreiten. Spätestens, wenn man zum wiederholten Male gesagt bekommt, man solle eine bestimmte Gewohnheit tunlichst ablegen, ist es an der Zeit, sein eigenes Verhalten kritisch zu überprüfen. Beim Essen zu schmatzen lässt sich vermeiden, indem man mit geschlossenem Mund kaut. Und auch Pünktlichkeit kann man sich angewöhnen, indem man vor einer Verabredung alle anderen Dinge rechtzeitig erledigt und beendet. Die anderen werden es einem danken.