Landhausstil - urgemütlich und zeitlos

Die Bezeichnung Landhausstil mag die Vorstellung hervorrufen, es handele sich dabei um einen altmodischen Einrichtungsstil. Tatsächlich aber ist das typische Kriterium für Landhausmöbel die Verwendung von massivem Holz, und dieses natürliche Material, das Gemütlichkeit und Behaglichkeit in unser Zuhause bringt, ist einfach zeitlos schön. Moderne Möbel im Landhausstil, der sich nicht allein in Deutschland entwickelte, können durchaus Leichtigkeit ausstrahlen. Regionale Unterschiede bestehen dabei in den verwendeten Holzarten.In Deutschland ist die Verwendung von Eiche, Kirsche und Erle sowie von Kiefer und Fichte für Landhausmöbel typisch. Wer diesen Einrichtungsstil bevorzugt, schätzt daran das behagliche Ambiente, das er in die Wohnräume bringt. Gerade in einer Zeit, die von Hektik und Zeitmangel geprägt ist, möchte man das Zuhause als einen Ort erleben, an dem man Ruhe und Entspannung finden kann. Die natürlichen Materialien und die relative Schlichtheit von Möbeln im Landhausstil verleihen den Möbelstücken und den Räumlichkeiten einen ursprünglichen Charme, auch wenn man nicht in einem Haus auf dem Land lebt.Einige Möbelstücke dieser Stilrichtung sind mit bäuerlichen Motiven bemalt, doch wirken die Verzierungen nie zu bunt oder zu üppig. Insbesondere bei der Einrichtung von Küchen oder im Esszimmer verwendet man gerne Möbel im Landhausstil, denn dort, wo die Familie sich zu den Mahlzeiten trifft, ist die Verwendung natürlicher Materialien mit ihrer harmonisierenden Wirkung besonders angebracht. Auch für Wohnräume und Schlafzimmer sind Landhausmöbel erhältlich, und wer nicht gleich ein ganzes Zimmer in diesem Stil möblieren möchte, findet auch Einzelstücke wie Kommoden oder Sessel, die sich harmonisch mit anderen Möbeln kombinieren lassen.Daneben finden sich Wohnaccessoires im Landhausstil, die sich ebenfalls durch natürliche Materialien wie Holz oder Stein, Ton oder Keramik auszeichnen. Ein weiteres typisches Merkmal stellen helle und freundliche Farben dar. Als Stoffe werden häufig Leinen, Baumwolle und Flachs in Weiß oder Pastellfarben verwendet. Bei einigen Stücken lässt die Optik vermuten, sie wären schon lange Zeit im Gebrauch, doch wurden sie mit Absicht so gestaltet. Der Landhausstil bringt auch in der Stadt wohnenden Menschen zeitlose Harmonie in ihre Räumlichkeiten.