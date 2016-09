Kinderbetreuungsangebot wird deutlich aufgestockt

Elternpaare, bei denen beide Partner berufstätig sind, aber auch Alleinerziehende sind frühzeitig auf ein breites Angebot der Kinderbetreuung angewiesen. Doch das Angebot an Krippen, Kindergärten, Eltern-Kind-Zentren, Horten und Ganztagsschulen lässt noch zu wünschen übrig. Im Bundesdurchschnitt steht nur für knapp 30 Prozent der Kinder unter drei Jahren ein Betreuungsplatz zur Verfügung. Die Bundesregierung strebt das Ziel an, die Betreuungsangebote bis 2013 auf 750.000 Plätze auszubauen. Dies ist gleichbedeutend mit einem Betreuungsplatz für jedes dritte Kind in dieser Altersgruppe.Die gesetzliche Grundlage für ein qualitatives und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kleinkinder ist das Kinderfördergesetz (KiFöG). Das 2008 beschlossene Gesetz sichert den Familien ab 2013 einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ihre unter drei Jahre alten Kinder. Neben der Zielsetzung der Bundesregierung ist auch die Finanzierung der geplanten Maßnahmen hierin festgelegt. So sind vom Gesetzgeber bis 2013 Investitionen von insgesamt vier Milliarden Euro und danach jährlich 700 Millionen Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung festgeschrieben worden.Das bestehende Angebot für die Betreuung von Kleinstkindern ist regional sehr unterschiedliche. In Ostdeutschland kann das bestehende Betreuungsangebot für unter Dreijährige durchaus als bedarfsgerecht angesehen werden, in Westdeutschland war dies bis zum Start des Betreuungsausbaus im Jahr 2008 keineswegs der Fall. Mit dem Kinderförderungsgesetz ist der Ausbau jedoch deutlich in Schwung gekommen. Das große Ziel der Regierung, 750.000 Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen, kann erreicht werden, doch sind noch deutliche Anstrengungen erforderlich.Eltern haben Möglichkeit, zu wählen, ob sie ihr Kind in eine Tageseinrichtung bei einem kommunalen oder freien Träger geben oder bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater unterbringen möchten. Zusätzliche Alternative sind Leihomas und -Opas, Au-Pairs oder Mehrgenerationenhäuser. Für die Betreuung in einer Einrichtung werden in der Regel Elternbeiträge fällig die im Bedarfsfall ganz oder teilweise vom Jugendamt übernommen werden. Die Jugendämter sind auch verpflichtet, Eltern über das Angebot im Einzugsbereich zu informieren.