Kaufzwang schafft finanzielle und soziale Probleme

Der Kleiderschrank quillt über, aber sie können kein Modegeschäft betreten, ohne es mit Einkaufstaschen beladen wieder zu verlassen, in denen sie neue Kleider oder Schuhe nach Hause schleppen. Man schätzt, dass fünf bis acht Prozent der Deutschen von Kaufsucht betroffen sind, mit steigender Tendenz. Denn Online-Shops und Interneteinkäufe vergrößern die Zahl der Möglichkeiten, sich beim Shoppen den Kick zu holen, den Kaufsüchtige brauchen. Ein Hochgefühl allerdings, das nicht lange anhält, denn anschließend folgen Selbstvorwürfe und Depression.Der Kaufzwang führt dazu, dass die Betroffenen sich durch ihre Ausgaben hoch verschulden. Probleme in der Partnerschaft und am Arbeitsplatz gehören ebenso zu den Folgen des zwanghaften Kaufverhaltens. Die Problematik der Zwangsstörung ist ähnlich gelagert wie bei einer Drogensucht: wenn Kaufsüchtige ihr Geld für immer neue Dinge ausgeben, die sie eigentlich nicht brauchen, stellt sich ein Glücksgefühl ein, und der folgende Absturz ist mit Scham, Reue und Schuldgefühlen verbunden. Um den schlechten Gefühlen zu entkommen, stürzen sich die Betroffenen in die nächste Kauforgie - ein Teufelskreis also.Die meisten Kaufsüchtigen weisen ein wenig ausgeprägtes Selbstbewusstsein auf. In vielen Fällen haben sie in der Kindheit zu wenig Liebe und Zuwendung erfahren und leiden an Minderwertigkeitskomplexen. Mit ihrem extremen Kaufverhalten versuchen sie, ihren Mangel an Selbstwertgefühl auszugleichen. Die Kaufsucht kommt in allen sozialen und gesellschaftlichen Schichten vor - Berufstätige können ebenso davon betroffen sein wie Arbeitslose, Hilfsarbeiter ebenso wie Bankdirektoren. Kaufsucht ist offiziell nicht als Suchterkrankung anerkannt, weshalb es für die Betroffenen nicht leicht ist, Hilfe zu erhalten, um davon loszukommen. Vielen fällt es zudem schwer, sich zu ihrer Zwangsstörung offen zu bekennen.Wer immer wieder Dinge kauft, die er eigentlich nicht braucht, ist von der Kaufsucht gefährdet. Es wird geraten, sich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen, um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Wer es nicht alleine schafft, aus dem Teufelskreis auszubrechen, kann in einer Verhaltenstherapie lernen, sich von seiner Sucht abzulenken. Außerdem sollen Betroffene lernen, keine Kreditkarten zum Einkauf mitzunehmen und nur noch bar zu bezahlen. Sie sollten niemals mehr Geld mitnehmen, als für einen normalen Einkauf notwendig ist.