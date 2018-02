Karriere fordert hohen Einsatz

Um beruflich vorwärts zu kommen, reicht eine fundierte Ausbildung alleine nicht aus. Soziale Kompetenzen und eine gewisse Flexibilität sind mindestens ebenso wichtig. Damit es auf der Karriereleiter bergauf geht, ist vor allem die Fähigkeit erforderlich, sich stets aufs Neue zu motivieren.Die ständige Weiter- und Fortbildung sind in der heutigen Zeit unerlässlich. Dies gilt grundsätzlich für alle Branchen und Berufen, insbesondere aber dort, wo der Computer zu den wichtigsten Arbeitsmitteln gehört. Die gängige Software wird laufend weiter entwickelt, neue Programme erscheinen auf dem Markt. Neben Kursen in Volkshochschulen und anderen Weiterbildungs-Einrichtungen bieten sich auch Online-Kurse an, um sich mit neuen Computerprogrammen vertraut zu machen. Daneben sind im Zeitalter der Globalisierung auch Fremdsprachenkenntnisse von wachsender Bedeutung, allem voran Englisch. Für die berufliche Karriere sind in einigen Sparten Auslandsaufenthalte von Vorteil.Wenn der Aufstieg in eine höhere Position ein Studium erfordert, kann dies auch berufsbegleitend an einer Fernuniversität absolviert werden. Hierfür ist ein hohes Maß an Selbstdisziplin erforderlich, doch ist die Möglichkeit, Berufserfahrungen zu sammeln und gleichzeitig eine höhere Qualifikation zu erwerben, als positiv für die berufliche Laufbahn zu betrachten. Überhaupt wird derjenige, der dazu fähig ist, sich immer wieder selbst zu motivieren, es in seinem Berufsleben wahrscheinlich weiter bringen als jemand, der nicht dazu in der Lage ist.Heute spielen neben der fachlichen Kompetenz so genannte Soft Skills eine immer größere Rolle: Dabei geht es um soziale Kompetenzen und die Fähigkeit, einen positiven Einfluss auf andere Menschen auszuüben. Man muss also nicht nur sich selbst, sondern auch andere motivieren können. Im Job ist Teamfähigkeit eine wichtige Voraussetzung, um Karrierechancen zu steigern. Bei kritischer Selbstbetrachtung wird man erkennen, welche Stärken es besonders gilt, sie zu zeigen und heraus zu stellen und an welchen Schwächen man noch arbeiten muss. Weiterhin gilt es, Kontakte in den Netzwerken der eigenen Branche zu knüpfen und zu pflegen. Diese sind nützliche Informationsquellen über neu zu besetzende Stellen, außerdem kann man unter Umständen vom Einfluss der Kontaktpersonen profitieren.