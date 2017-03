Helfersyndrom ist nicht uneigennützig

Einander zu helfen und sich gegenseitig zu unterstützen ist ein wesentlicher Bestandteil menschlicher Beziehungsmuster: auf sich allein gestellt, würde kein Mensch die ersten Lebenstage überstehen. Dass Menschen von der Hilfe anderer abhängig sind, bezieht sich dabei nicht allein auf Säuglinge und Kinder, die auf die Unterstützung durch Erwachsene angewiesen sind. Kaum jemand würde ohne die Hilfe anderer Menschen lesen und schreiben lernen oder andere komplexe Fähigkeiten erwerben können. Das gegenseitige Helfen ist also grundlegender Bestandteil der menschlichen Kultur.Von dieser solidarischen, gegenseitigen Hilfe unterscheidet sich jedoch die so genannte pathologische Hilfe. Damit wird ein Verhalten beschrieben, bei dem eine Person anderen nicht zu deren eigenem Wohl Hilfe und Unterstützung leistet. Die Motivation des Helfers ist vielmehr in der eigenen Abhängigkeit von Dank und Zuwendung begründet. Man spricht in diesen Fällen auch von einem Helfersyndrom. Menschen, die hiervon betroffen sind, hungern geradezu nach der Wertschätzung, die sie von vermeintlichen Hilfebedürftigen erfahren, wenn sie ihnen Unterstützung zukommen lassen. Menschen mit einem Helfersyndrom sind also davon abhängig, ihren Eigenwert durch Dankbarkeit bestätigt zu bekommen, erst dann empfinden sie sich als wertvoll und fähig.Vom Helfersyndrom betroffene Menschen wählen oft einen sozialen Beruf, in dem sie ihr Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen, ausleben können. Darunter fallen beispielsweise Altenpfleger, Krankenschwestern, Therapeuten und Betreuer oder Sozialarbeiter. Zu Problemen kann es vor allem dann kommen, wenn sich die pathologischen Helfer auch im Privatleben, also in der Familie oder im Freundeskreis dazu berufen fühlen, anderen unablässige Fürsorge zukommen zu lassen. Einerseits besteht die Gefahr, dass Freunde und Familienangehörige sich durch eine übertriebene Hilfsbereitschaft bedrängt fühlen, auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Helfer von anderen ausgenutzt werden. Menschen mit Helfersyndrom können sich dem Klagen und Jammern anderer nur schwerlich entziehen und es bereitet ihnen ein schlechtes Gewissen, sich selbstlos um ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Irgendwann aber sind auch die stärksten Energievorräte aufgebraucht. Eine Therapie kann Betroffene dazu befähigen, ihr Selbstwertgefühl zu stärken und sich unabhängiger von der Bestätigung durch andere zu machen.