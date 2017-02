Geld sparen -unnötige Ausgaben reduzieren

Wir verfallen alle schnell der teuren Gewohnheit morgens auf dem Weg zur Arbeit einen Kaffee zu kaufen, oder zum Mittagstisch aus dem Büro zu gehen. Indem wir statt täglich Kaffee zu kaufen eine Thermoskanne von zu Hause mitbringen, können wir immerhin rund 650 ? pro Jahr sparen, hinzu kommen selbstbelegte Brote für das Mittagessen, was die jährlichen Ausgaben noch einmal um weitere 600 ? reduziert. Du kannst dich selbst zu diesem kleinen alltäglichen Verzicht motivieren, indem du dir dafür dann ab und an zur Belohnung einen ganz besonders guten Kaffee gönnst.Zu weiteren Ersparnissen bei vielen Artikeln, die du sowieso besorgen wolltest, kann dir das Sammeln von Coupons verhelfen. Such im Internet nach entsprechenden Rabatt- und Coupon-Webseiten um die neuesten Angebote zu erforschen, und halte stets Ausschau nach Angeboten in Supermarktbeilagen, da sie auch oft Rabatte und Gutscheine enthalten.Es ist einträglich sich bei den gängigen Supermärkten die Kundenkarten zu besorgen. Mit der Unterschrift wird man meistens auf deren Newsletter gesetzt und erhält dann automatisch Informationen über kostenlose Proben und zu Sonderangeboten. Geht man einen Schritt weiter, dann ist es empfehlenswert die Lieblingsmarken bei Social Media zu liken. Gutscheine erscheinen dann als Pop-up auf deinem News-Feed ohne zusätzliche Anstrengung.Feedback geben ist nicht nur der Beschwerde über ein Produkt vorbehalten. Scheue dich nicht auch einmal ein Unternehmen zu kontaktieren, um ein positives Feedback weiterzugeben! Hersteller können eine Menge von ihren Kunden lernen, so dass eine detaillierte Meinung dort wirklich geschätzt wird. Die Unternehmen freuen sich und reagieren häufig indem sie Dir als Dankeschön Gutscheine schicken.Die meisten denken bei Coupons immer, dass es viel zu viel Zeit und Energie braucht um die Ersparnis einzulösen. Organisiert zu bleiben ist der Schlüssel, um immer die neuesten Coupons und Angebote, mit minimalem Aufwand zu verwalten. Wer immer bei den Gutschein-Webseiten, beim Lesen von Zeitschriften und Beilagen auf dem neuesten Stand ist, der spart auch Zeit. Wird die Prüfung neuer Angebote ein Teil deiner täglichen Routine, dann kannst du sie auch in kürzester Zeit abarbeiten.Leider wirst du im Supermarkt beim Einlösen der Coupons auch immer wieder Ächzen und Stöhnen anderer Kunden vernehmen. Bleib positiv mit erhobenem Haupt, sei stolz auf die Tatsache, dass du dich anstrengst deine Finanzen im Griff zu bewahren. Warum das Geld rauswerfen, wenn es doch wirklich so einfach ist, eine Ersparnis zu machen?