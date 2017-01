HANDBUCH ZUR STRESSBEWÄLTIGUNG

Früher war alles... anders!

Wenn ältere Menschen damit beginnen, der Vergangenheit nachzutrauern, dann löst das oft ein Schmunzeln aus. Die Aussage: "Früher, als ich noch jung war, da war alles besser!" ist wohl in dieser Form nicht ganz korrekt. Dennoch - und das kann keiner bestreiten - hat sich das Leben im Laufe der Zeit stark verändert. Natürlich ist nicht alles, was nun der Zeit entspricht schlecht, aber gleichermaßen ist auch nicht alles besser.Alles ist technischer, schnelllebiger, modischer und zeitlich eingeschränkter. Nicht nur die allgemeinen Güter werden nach wenigen Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren nicht mehr genutzt, ob dies ein Auto, die Lebensmittel oder die Kleidung betrifft, spielt keine Rolle. Aber abgesehen von den Waren, hat sich auch der Mensch und das Leben des Menschen stark verändert. Der Körper kommt an seine Belastungsgrenze nicht mehr wegen der harten körperlichen Arbeit auf dem Feld, sondern wegen ständiger nervlicher Strapazen und einer völlig übertriebenen Reizüberflutung.Während die Medizin zwar im Laufe der Jahre viele fortschrittliche Erkenntnisse gewinnen konnte, verändern sich die Krankheiten und Krankheitssymptome stetig. Knochenbrüche, Muskelzerrungen oder Epidemien sind heute nicht mehr die natürlichen Feinde des Menschen. Immer häufiger und schwerwiegender kommt es zu psychischen Krankheiten und zu Folgen von Stress.Soviel auch heute einfacher geworden ist, wie es früher einmal war, die ständige Suggestion von außen und der volle Terminkalender, lässt den Menschen vergessen, was Ruhe überhaupt ist. Die Auswirkungen des Stresses sind fatal, denn nicht nur psychisch und nervlich kommt eine starke Belastung zustande, auch organische Auswirkungen nimmt der unablässige Stress. Herzinfarkte, Schlaganfälle, Unfälle durch Sekundenschlaf, Burnout und viele weitere Krankheiten, scheinen heute schon beinahe zum guten Ton zu gehören.Vergessen wird dabei leider oft, dass man nicht durch kurzweilige und schnelle Leistung gewinnt, sondern durch lang anhaltende und bedächtige Arbeit. Nicht nur dem Körper tut man einen beachtlichen Gefallen, wenn man sich Ruhepausen gönnt, auch der Erfolg ist langfristig dadurch wesentlich sicherer.