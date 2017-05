Flow - we like

Wer genießt nicht die Momente, in denen der Stress des Alltags vergessen ist, und sich nur Glücksgefühle breitmachen. Diese Augenblicke sind schön, aber selten. Nach der Phase der totalen Entspannung fühlt man sich den anfallenden alltäglichen Aufgaben wieder gewachsen.Diese Phase der Entspannung nennt man Flow. Man vergisst alles um sich herum und konzentriert sich nur auf die Tätigkeit, die man im Moment ausübt. Die sogenannten Flow-Momente treten dann auf, wenn man unter Anspannung steht. Man empfindet ein Glücksgefühl, doch lässt die Konzentration nach, sind auch die Flow-Momente vergangen. Es gibt einige Tipps, um solche Momente öfter erleben zu können.Nahezu jeder hat eine Tätigkeit, die er gerne ausführt. Dabei ist es ganz egal, was man tut, Hauptsache ist, dass man Spaß daran hat, nur dann erlebt man das Flow-Gefühl. Einfach auf der faulen Haut liegen, erzeugt kein positives Gefühl, man muss aktiv sein, um Flow erleben zu können. Das Gehirn muss gefordert werden, damit es leistungsfähig bleibt. Ebenfalls gehört eine gesunde Ernährung dazu, es ist ja bekannt, dass nur ein gesunder Geist in einem gesunden Körper leben kann. In der Theorie könnte man ständig nachdenken, was man in der Vergangenheit besser machen hätte können, das bringt jedoch nichts. Negative Gedanken und Grübeleien haben nichts verloren, wenn man sich dem Flow hingeben möchte.Um das Flow-Gefühl zu erleben, braucht man gute Laune. Diese bekommt man einfach, wenn man an Momente zurückdenkt, wo man besonders glücklich war. Das kann die Geburt eines Kindes, ein Urlaub oder auch die Hochzeit sein. Zieht man während der Gedanken die Mundwinkel nach oben, hebt sich die Laune wie von selbst. Flow ist ein wunderbares Gefühl, doch es höhlt auch den Körper aus. Daher sollte man die Flow-Momente nicht immer einsetzen, die Augenblicke, in denen man das Gefühl hat, jedoch in vollen Zügen genießen, um neue Kraft zu tanken.