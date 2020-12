Essen auf Rädern

Ältere Menschen, die zwar noch zu Hause leben können, jedoch mit dem Kochen Probleme haben, können Essen auf Rädern anfordern. Dieser Lieferservice wird von vielen sozialen Einrichtungen angeboten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird dem hilfsbedürftigen Menschen das Essen bis zum Tisch gebracht. Auf eine besondere Ernährung, die ein älterer Mensch benötigt, wird Rücksicht genommen. Diabetikermenüs gibt es ebenso wie vegetarische Kost. Salzarme Menüs werden von Personen bestellt, die an Bluthochdruck leiden. Kann ein alter Mensch die Nahrung nicht gut kauen, kann diese sogar püriert zugestellt werden. Man hat die Wahl zwischen mehreren Menüs. Der Menüplan wird dem Kunden vorgelegt, er kann sich für die folgende Woche seine Speisen aussuchen.Essen auf Rädern ist nicht nur für ältere Menschen gedacht, sondern für alle Kranken. Leidet man unter einer Grippe und kann deswegen nicht kochen, kann Essen auf Rädern über einen gewissen Zeitraum bestellt werden. Ein Abbestellen ist jederzeit möglich. Geliefert wird das Essen im Mehrweggeschirr. Kommt der Zustelldienst, bringt er das frische Essen mit und nimmt gleichzeitig das Geschirr vom Vortag mit. Bezieht der Kunde Pflegegeld, bekommt er das Essen günstiger. Generell liegt der Preis für ein Menü bei etwa 5 Euro. Es handelt sich meist um 3 Gänge-Menüs. Sie bestehen aus einer Vorspeise, der Hauptspeise mit Beilage und einem Dessert.Es ist, aufgrund der Vielzahl der Lieferdienste, nicht einfach, einen günstigen und guten Lieferdienst zu finden. Ein guter Lieferdienst bietet eine Ernährungsberatung an. Sonderwünsche sollten auch berücksichtigt werden, wie zum Beispiel, dass das Essen beim Nachbarn abgegeben werden kann. Wichtig ist, dass der Lieferdienst verlässlich ist und das Essen an den Tagen liefert, an denen der Kunde es wünscht. Für einen Vertrag über die Essenszustellung darf kein Geld verlangt werden. Man sollte sich auch vorab erkundigen, wie hoch die Stornogebühren sind. Schließlich kann es passieren, dass der Kunde spontan außer Haus ist.