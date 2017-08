Die Weiblichkeit - Klischee und Tradition

Man hört und liest oft, der Weiblichkeit solle im Leben mehr Platz eingeräumt werden. Aber es ist so eine Sache, überhaupt zu definieren, was Weiblichkeit bedeutet. Wenn man heute in ein Hochglanzmagazin schaut, könnte man meinen, Weiblichkeit sei mit einer schlanken Figur, langer Mähne, knackigem Po und makelloser Haut gleichzusetzen. Um diesem Idealbild nahe zu kommen, müssten die meisten Frauen also Diät halten, Sport treiben und vielleicht den Chirurgen ein bisschen nachhelfen lassen. Letztendlich handelt es sich dabei aber um eine auf Äußerlichkeiten reduzierte Form der Weiblichkeit, der man hinterher jagt.Traditionell wird der Begriff der Weiblichkeit stark mit dem Mutter-Sein verknüpft, und in gewissen konservativen Kreisen ist dies auch heute noch der Fall. Dieses Bild von Weiblichkeit entstand im 18. Jahrhundert in bürgerlichen Kreisen, als das Bürgertum auf einen familienbewussten Frauentyp angewiesen war, um überleben zu können. Fortan galt es wahre Bestimmung der Frau, sich dem Nachwuchs zu widmen. Weiblichkeit wurde mit Gehorsam, Keuschheit und Aufopferung gleichgesetzt, dementsprechend fanden Frauen in der Hingabe an Ehemann und Kinder die wahre und einzige Erfüllung. Auch wenn dieses Bild heute in unserer Gesellschaft nicht mehr offen angepriesen wird, ist es dennoch nicht verschwunden, sondern spukt noch in vielen Köpfen herum.Männliche und weibliche Komponenten sind in jedem Menschen enthalten, ob Mann oder Frau. Das weibliche Prinzip lässt sich annähernd vielleicht mit Zuwendung, Anteilnahme und der Stützung von Schwachen beschreiben. In der westlichen, hoch industrialisierten Gesellschaft wird jedoch eher das Gegenteil betont, nämlich die Unterstützung der Starken. Berufe, die als typisch weiblich gelten, werden schlechter bezahlt, insgesamt erscheint es erstrebenswerter, sich selbst zu verwirklichen, als Schwächeren Hilfe zukommen zu lassen. Frauen orientieren sich häufig an den männlich geprägten Leitbildern, auch wenn die Erfordernis einer Trendwende oftmals beschworen wird.Das Wesen der Weiblichkeit lässt sich jedoch nicht an Äußerlichkeiten festmachen, denn Frauen können mit ihrem Körper im Einklang sein und sich ganz und gar weiblich fühlen, auch wenn sie nicht den gängigen Schönheitsidealen entsprechen. Der Weg dorthin, der Weiblichkeit (auch im eigenen Leben) mehr Platz einzuräumen, kann nur darin bestehen, sich von äußeren Klischees zu lösen und der inneren Stimme mehr Platz einzuräumen.