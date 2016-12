LIEBE, SEX UND PARTNERSCHAFT €“ DER PSYCHOCOACH

Die eigenen Ängste überwinden um Liebe erfüllt erleben zu können

Angst ist ein Faktor, der jeden Menschen in einer gewissen Situation ereilt und in manchen Situationen sogar überlebensnotwendig ist. Die objektive Angst, etwa wenn man mit dem Auto ins Schleudern gerät oder Warnsignale wahrnimmt, ermöglicht ein schnelles und gezieltes Reagieren auf eine Gefahrensituation. Durch die hohe Hormonausschüttung kann in einer solchen Situation sogar das eigene Leben gerettet werden.Problematisch hingegen ist eine bestehende Angst, die im gesamten Leben sich bemerkbar macht. Für die Liebe kann diese Angst sogar völlig zerstörerisch wirken. Diese Angst ist eine Reaktion auf eine Machtlosigkeitserfahrung, häufig nicht einmal bewusst verarbeitet und aus der Vergangenheit stammend. Da der Mensch stets bestrebt ist sich vor Leid zu schützen, entwickelt er eine Angst vor einer Erfahrung, in der er Leid ertragen musste (egal ob objektives Leid oder subjektives Leid) und schützt sich später vor Situationen, die nur annähernd mit dieser Erfahrung in Zusammenhang gebracht werden können. Schließlich verwehrt man sich nicht einfach nur vor einer weiteren Machtlosigkeit, sondern projiziert die Erfahrungen der Vergangenheit auf teilweise simple Situationen im Alltag.Daraus entsteht ein Misstrauen, welches gerade in einer Liebesbeziehung nichts zu suchen hat. Auch wird häufig mit emotionaler Erpressung reagiert, um weitere Beschränkungen durch außenstehende Mitmenschen zu verhindern. Eine uneingeschränkte, vertrauensvolle und bewundernde Liebe gegenüber dem Partner zu empfinden gelingt nicht, wenn die Angst über einen Menschen herrscht. Es ist daher besonders wichtig, dass man Ängste, die einen in der Gegenwart belasten bewusst wahrnimmt, sie versteht, ihren Ausgangspunkt ergründet und sie auflöst.Man wird feststellen, dass einige Ängste in gegenwärtigen Situationen völlig überkompensiert das Zepter in der Hand halten. Das Gefühl, einer Situation machtlos gegenüber zu stehen ist häufig fernab der Realität, denn Machtlosigkeit auf Grund vergangener Erfahrungen zeigt sich häufig in Momenten, in welchen man eigentlich problemlos reagieren könnte.