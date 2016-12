Das erste Date - Körpersprache

Es ist immer aufregend, wenn das erste Date geplant ist. Man steht einem Fremden gegenüber und ist unsicher, ob die Chemie auch passt. Schöne Worte sind bald einmal gesagt doch oft spricht der Körper etwas anderes. Die Bewegungen des Körpers erfolgen unwillkürlich, die Körpersprache lässt sich nur schwer steuern und das würde enorme Konzentration verlangen. Doch wie weiß man, was das Gegenüber tatsächlich meint, stimmt die Körpersprache mit den Worten überein? Männer und Frauen haben eine unterschiedliche Art, sich mittels Körpersprache auszudrücken.Als Erstes sind es die Augen, die viel aussagen. Ein Mann zeigt durch das Halten des Blickkontaktes Interesse, wogegen eine Frau eher auf den Boden schaut. Fühlt sich ein Mann wohl, lehnt er sich gerne wo an oder steckt die Hände in die Hosentaschen. Möchte er die Frau beeindrucken, stellt er seine Muskeln durch Verschränken der Arme hinter dem Kopf zur Schau. Ein Signal, das für beide Geschlechter gilt, ist das Verschränken der Arme vor dem Oberkörper, das zeigt Desinteresse. Nervöse Frauen sind oft unruhig und spielen mit etwas. Oft ist es die Kerze, die am Tisch steht oder sie nesteln an ihrem Armband oder Halskette herum. Das bedeutet nicht, dass der Gesprächspartner sie langweilt.Streicht man sich durchs Haar, ist das eine Aufforderung zum Berühren. Das gilt für Frauen als auch Männer. Die Lippenspiele der Frau sind leicht zu deuten. Egal ob sie leicht darauf herumknabbert oder sie befeuchtet, es bedeutet, dass sie sich einen Kuss wünscht. Auch auf die Beinhaltung während des Gesprächs ist zu achten. Ein Mann, der breitbeinig sitzt, nimmt sich selbst wichtig. Eine leicht nach vorne gebeugte Schulter zeigt Interesse und Aufmerksamkeit. Achtet man beim ersten Date auf die Körpersprache des Anderen, lässt sich viel daraus lesen. Ein zweites Date kann dann stattfinden oder es bleibt nur bei dem einen Treffen.