Blender und Angeber nerven ganz schön

Einige Zeitgenossen aus dem Bekannten- oder Kollegenkreis können das Nervenkostüm ganz schön strapazieren. Dazu gehören unter anderem jene Angeber und Blender, die pausenlos auf ihre eigenen tollen Leistungen aufmerksam machen. Nicht nur ihre Arbeitsergebnisse, auch ihre privaten Aktivitäten sind es angeblich wert, ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen zu werden. Dabei kann man sich dessen sicher sein, dass solche Prahlhanse umso dringender nach Anerkennung und Bestätigung suchen, je mehr sie über sich selbst und das, was sie vollbracht haben, sprechen. Solche Menschen reden meist nicht nur viel, sondern auch laut. Wenn man mit einem Kollegen zusammen arbeitet, der zum Beispiel in einer unerträglichen Lautstärke telefoniert, ist an ein konzentriertes und ungestörtes Arbeiten nicht zu denken.Das Wissen darum, dass solche Nervensägen eigentlich bedauernswert sind, hat leider keinen großen Nutzen. Ein Nicht-Reagieren führt oftmals dazu, dass das "Fishing for compliments" immer weiter verlängert wird. Daher sollte man versuchen, dem tollen Hecht frühzeitig die Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, nach der er lechzt, in der Hoffnung, dass man wenigstens danach seine Ruhe hat. So könnte man sich darauf einstellen, den Redeschwall jeweils zum Beginn des Arbeitstages zu ertragen und gezielt nachfragen, während man den Computer hochfährt. Eine Garantie dafür, dass der Angeber mit der ihm auf diese Weise zugebilligten Anerkennung zufrieden ist, gibt es allerdings nicht.Mit verschiedenen Strategien lässt sich die Redeflut des Kollegen aber auch abblocken, wenn es zu viel wird. Wenn man nicht gerade das Glück hat, angerufen zu werden, kann man den Blender unterbrechen, indem man vorgibt, eine ganz besonders wichtige E-Mail entdeckt zu haben, die man jetzt sofort beantworten muss. Oder man versucht, dem Aufschneider mit einer abtörnenden Bemerkung den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wenn alles nicht hilft und man das Gefühl hat, mit dem Anderen überhaupt nicht zusammen arbeiten zu können, ist auch ein Gespräch mit dem Vorgesetzten oder ein Wechsel der Arbeitsstelle denkbar. Bevor man sich zu einem solchen Schritt entschließt, sollte man sich allerdings überlegen, ob man selbst vielleicht nicht auch Marotten hat, mit denen man andere Kollegen nervt.