Beeinflusst der soziale Status die Körpergröße?

Bislang wurde immer angenommen, dass es von der Körpergröße der Eltern abhängt, wie groß das Kind wird. Studien, die zwischen 1994 und 2006 in Tübingen durchgeführt wurden, zeigten, dass Kinder, deren Eltern arbeitslos sind, kleiner sind als Gleichaltrige. Rund 250 000 Kinder wurden dahin gehend untersucht, zudem auch der Beruf und das Bildungsniveau der Eltern. Zusammenhängend mit der Arbeitslosigkeit kommt psychischer Stress auf, die Suche nach einem Arbeitsplatz ist belastend. Diese Belastung überträgt sich automatisch auf die Kinder.Das Einkommen spielt kaum eine Rolle, so sagt die Studie, die Hauptursache bei Familien mit geringeren finanziellen Mitteln, sei die psychische Belastung. Sicher spielt das Geld auch eine Rolle, denn gesunde Lebensmittel sind teurer. Ein weiterer Aspekt, den man nicht außer Acht lassen darf, ist die Gesundheitsvorsorge. Viele arbeitslose Eltern können sich den Arzt nicht leisten, daher wird er nur dann aufgesucht, wenn es unbedingt notwendig ist. Das führt dazu, dass die Kinder länger krank sind, das wiederum beeinflusst das Wachstum. Natürlich heißt es nicht, wenn ein Kind kleiner ist, als seine Altersgenossen, dass die Eltern weniger gebildet sind. Die Körpergröße dieser, ist auch verantwortlich für die Größe der Kinder.In diesem Zusammenhang wurde auch festgestellt, dass es für die Körpergröße des Kindes keine Rolle spielt, ob die Mutter alleinerziehend ist oder beide Elternteile ständig für das Kind da sind. Positiv wirkt es sich hingegen aus, wenn mehrere Personen im Haushalt wohnen. Das können sowohl Geschwister als auch Großeltern sein. In bestimmten Regionen findet man mehr weniger Gebildete, das liegt daran, dass die Familien mit höherem Bildungsstatus Gebiete verlassen, um woanders einen besseren Job anzunehmen. Ein höheres Bildungsniveau bedeutet auch, dass sich die Eltern besser bezüglich gesunder Ernährung auskennen. Sie bieten ihren Kindern genau das, was diese brauchen. In einer höheren sozialen Schicht wird mehr Wert auf Gesundheitsvorsorge gelegt.