Bachblütenessenzen - seelisch im Lot

Entwickelt wurde die Bachblütentherapie von dem Arzt Edward Bach aus England. Aus 37 Blüten und Felsquellwasser entwickelte er insgesamt 38 Essenzen zur Behandlung von Krankheiten, die auch psychische Ursachen haben. Ziel der Bachblütentherapie ist es, nicht nur körperliche Beschwerden zu behandeln, sondern das seelische Gleichgewicht wieder herzustellen. Daher sind Bachblüten hervorragend für die Wellness geeignet. Zuerst allerdings muss man die passenden Blüten finden, die für die eigene Person bzw. den Zweck benötigt werden.Wichtig ist es, dass man sich für die Auswahl der Essenzen genug Zeit nimmt. Bevor man sich für ein oder mehrere Bachblüten entscheidet, sollte man die Beschreibung lesen und fühlen, ob man dabei ein positives Gefühl hat. Das Wellnessfeeling tritt nur dann ein, wenn die Kombination der Blüten stimmt. Die Bachblütentherapie wird in vielen Bereichen eingesetzt. So hilft sie auch im Beruf, um Stress und Burn-out vorzubeugen. Die Anwendung kann sowohl innerlich als auch äußerlich erfolgen. Innerlich werden die Bachblütentropfen, die man sich ausgesucht hat, mit Wasser eingenommen. Dazu gibt man einige Tropfen der gewählten Essenzen in ein Glas Wasser und trinkt es.Für eine Massage, die man problemlos zu Hause, mit einer Freundin oder dem Partner durchführen kann, verdünnt man das Bachblütenöl mit einem hochwertigen Öl, zum Beispiel Jojobaöl oder Olivenöl. Entspannend wirkt auch ein Bad, in das man einige Tropfen Bachblüten in Form von Öl oder Essenz träufelt. Die Aromen ziehen in die Haut ein, das Hautbild wird verbessert, eventuelle Hautunreinheiten verschwinden bei regelmäßiger Anwendung. Das wiederum tut der Seele gut, denn das Selbstwertgefühl wird gesteigert. Auch in verschiedenen Wellnesseinrichtungen wird die Bachblütentherapie angeboten. Die Therapeuten wählen zusammen mit dem Kunden die passenden Blüten aus. Danach erfolgt die Behandlung. Jeder, der seiner Gesundheit und der Seele etwas Gutes tun möchte, sollte sich hin und wieder einen Wellnesstag auf Basis der Bachblütentherapie gönnen.