Auslandserfahrung fördert die Karriere

Oft ist zu hören und zu lesen, dass ein Auslandsaufenthalt sich gut im Lebenslauf macht und der Karriere den entscheidenden Kick geben kann. Diese Möglichkeit besteht durchaus, doch gibt es keine Garantie dafür, dass zum Beispiel ein Auslandssemester bei der Auswahl zwischen mehreren Bewerbern für einen Job das entscheidende Kriterium für die Entscheidung des Personalchefs ist. Um einen beruflichen Vorteil aus einer Auslandserfahrung ziehen zu können, ist der Auslandsaufenthalt entsprechend zu planen.Niemand sollte der Gefahr erliegen, den Aufenthalt in einem fremden Land während des Studiums mit Urlaub zu verwechseln. Sonnige Länder erfreuen sich dennoch bei Studenten großer Beliebtheit, wenn es um die Wahl des Studienortes im Ausland geht. Wer die Personalentscheider in großen Firmen beeindrucken möchte, sollte bedenken, dass diese vor allem auf die Leistung schauen, die im Ausland erbracht wurde. Für welches Land man sich am sinnvollsten entscheidet, hängt zudem immer von dem gewählten Studium und den persönlichen Zielen ab, die man anstrebt.Natürlich bringt ein Auslandsaufenthalt grundsätzlich eine Erfahrung, die als positiv zu werten ist. Man gewinnt an Flexibilität und Selbständigkeit, lernt andere Kulturen kennen, verbessert seine Fremdsprachenkenntnisse und knüpft internationale Kontakte. Viele Chefs würden daher Auslandserfahrungen als obligatorisch festschreiben, wenn es nach ihnen ginge. Junge Menschen sind zwar heute öfter als früher dazu bereit, eine Zeit lang im Ausland zu lernen und zu arbeiten, doch bleiben die Zahlen noch hinter den Erwartungen von Personalentscheidern zurück.Zum Teil hängt das freilich mit den Kosten zusammen, die ein Aufenthalt im Ausland mit sich bringt. Es ist darum nicht verwunderlich, dass Studenten aus solventen Familien doppelt so häufig einen Teil ihrer Ausbildung im Ausland absolvieren als junge Leute aus weniger wohlhabenden Elternhäusern, wie eine Untersuchung des Deutschen Studentenwerks ergab. Auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit der