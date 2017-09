Ausgehen - das Kennenlernen

Obwohl uns heute vielfältige Möglichkeiten und Medien zur Kommunikation zur Verfügung stehen, heißt das nicht unbedingt, dass es dadurch einfacher geworden ist, andere Menschen kennen zu lernen. Zwar bietet das Internet mit Chatrooms, sozialen Netzwerken und Partnerschaftsbörsen die verschiedensten Anlaufpunkte, um in Kontakt mit anderen zu treten, doch das Internet ist auch ein Ort, an dem sich viele dubiose und wenig vertrauenswürdige Gestalten tummeln, so dass eine gewisse Vorsicht hier durchaus angebracht ist.Wer schon lange Single ist und sich fragt, wo man nette Männer oder Frauen kennen lernen kann, die sich als Partnerschaftskandidaten oder Kandidatinnen heraus stellen könnten, ist vielleicht geneigt, sein Glück in Bars oder Diskos zu versuchen. Theoretisch ist diese Idee auch nicht so abwegig, allerdings gilt es in diesen Fällen, beim Alkoholgenuss Zurückhaltung walten zu lassen. Denn Alkohol in Maßen genossen kann sich zwar anregend auf das Flirtverhalten auswirken, indem er verspannte Gemüter lockert und die Kommunikation erleichtert. Ein oder zwei Glas Wein enthemmen auf angenehme Weise. Mit zunehmendem Alkoholgenuss erreicht man aber eher das Gegenteil von dem, was man eigentlich anstrebt. Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab, das Denken und Reden fällt schwerer. Es wirkt nicht besonders attraktiv, wenn man andauernd den Gesprächsfaden verliert und nicht bei der Sache ist. Hier gilt wie so oft: Weniger ist mehr.Ein guter Ort, um zu flirten und vielleicht einen möglichen Partner kennen zu lernen, sind Fitness-Studios. Mit Menschen, die man hier trifft, hat schon einmal mindestens eine Gemeinsamkeit, nämlich das Bedürfnis nach sportlicher Betätigung. Es herrscht eine grundsätzlich entspannte Atmosphäre, außerdem wird gute Stimmung durch die während der beim Training ausgeschütteten Endorphine zusätzlich gefördert. Allerdings lockt die lockere Atmosphäre auch hier einige schräge Vögel auf den Plan, die glauben, dass die Frauen ihnen wegen ihrer sportlichen Ausstrahlung gleich reihenweise zu Füßen liegen müssen.Doch egal, welche Orte man sich aussucht, um in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen, fest steht, dass man die eigenen vier Wände verlassen muss, um jemanden kennen zu lernen. Und auch, wenn man als Single nicht gleich dem Mann oder der Frau fürs Leben begegnet, sind neue Bekanntschaften (meist) eine Bereicherung.