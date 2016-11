SCHLAGFERTIGKEIT

Auch Streiten will gelernt sein!

Streit ist niemals auszuschließen! Selbst in der harmonischsten Beziehung, unter besten Freundinnen oder zwischen Eltern und Kindern, kommt es hin und wieder zu Zerwürfnissen.Wer jedoch versucht, allen Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen, um keine Konfliktsituationen entstehen zu lassen, der tut sich nicht unbedingt etwas Gutes damit. Probleme sollte man niemals "unter den Teppich" kehren, sondern offen aussprechen und abklären. Denn jedes Problem, was tief im Inneren schlummert, nagt an der Seele.Frauen sind immer sehr auf Harmonie bedacht, deswegen versuchen sie auch ganz explizit darauf zu achten, dass Streitigkeiten nicht entstehen. Vor allem dann, wenn der eigene Mann dazu neigt, aus einer "Mücke einen Elefanten" zu machen. Mokiert sich der Herr des Hauses über die versalzene Suppe, hört sich die Frau dies zwar an, wagt aber keine Widerworte, um sich zu rechtfertigen, nur damit kein Streit daraus entbrennt. Schweigt die Frau, kann dies manchen Mann jedoch erst richtig auf die "Palme bringen" und Zoff ist unvermeidbar.Wenn die "Luft brennt" fallen mitunter auch unschöne Worte, die im Nachhinein dann oftmals bereut werden. Doch einmal ausgesprochen, sind diese nicht wieder zurück zunehmen. Sicherlich lässt sich jeder Streit beilegen und natürlich ist hinterher immer eine Versöhnung angesagt, diese bekanntlich das Schönste am Streit sein soll. Allerdings muss es nicht zu drastisch ausufernden Streitgesprächen kommen, wenn taktisch an den jeweiligen Konflikt herangegangen wird.Ganz wichtig ist immer der Aspekt, niemals - ganz gleich, was das Fass zum Überlaufen bringt - den Partner verbal zu kränken. Respekt sollte immer im Vordergrund stehen. Ebenso sollte ein Paar auch nicht vor den Kindern streiten. Auch auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an, der gemeinsame Urlaub oder das Wochenende sind daher nicht geeignet, um "reinen Tisch" zu machen.Der Klügere gibt immer nach, das mag zwar sein, doch im Falle eines Disputs sollte das nicht geschehen!