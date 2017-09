Assessment-Center - Prüfungen und Planspiele

Wer heute seinen Abschluss an der Uni hinter absolviert hat, glaubt vielleicht, er habe im Hinblick auf Prüfungen das Schlimmste hinter sich gebracht. Bei der Personalrekrutierung nutzen zahlreiche Unternehmen jedoch Verfahren zur Auswahl von geeigneten Bewerbern, die für die Kandidaten ganz schön stressig werden können. Wer schon einmal an einem Assessment-Center (AC) teilgenommen hat, weiß, dass die zu absolvierenden Aufgaben es in sich haben.Viele Unternehmen setzen heute ACs ein, wenn Führungspositionen zu besetzen sind, aber auch bei der Einstellung von Berufsanfängern wird dieses Verfahren angewendet. Es handelt sich dabei um einen systematischen Ablauf von verschiedenen Gesprächen, Prüfungen und Planspielen, bei denen mehrere Vertreter des Unternehmens die Bewerber während einer Zeitspanne zwischen einem und drei Tagen begutachten. Die Beobachtung der Bewerber durch mehrere Personen soll eine größere Objektivität als bei einem klassischen Vorstellungsgespräch garantieren. Ein Assessment-Center hilft den Personalentscheidern dabei, Kompetenzen und Defizite der Teilnehmer zu erkennen sowie das zukünftige Entwicklungspotential einzuschätzen.Bei einem AC sind es je nach Veranstaltung meist zwischen drei und acht verschiedene Aufgaben mit unterschiedlichen Anforderungen, denen sich die Bewerber zu stellen haben. Dabei lautet die Devise bei einigen Tests "Jeder gegen jeden", bei anderen Aufgaben sind Aufgaben in Teamarbeit zu lösen. Die einzelnen Übungen sind sozusagen Teile eines Puzzles, aus denen sich der von den Kandidaten hinterlassene Gesamteindruck zusammensetzt. Als standardisierte Testverfahren kommen Intelligenz-, Persönlichkeits- und Leistungstests zur Anwendung, des Weiteren werden in Gruppendiskussionen die soziale Kompetenz, das Aktivitätspotenzial sowie das systematische Denken und Handeln näher beleuchtet. Fallstudien konfrontieren die Bewerber mit einem branchentypischen Problem, das es zu lösen gilt, und in Interviews, die teilweise Bestandteil der Tests sind und in anderen Fällen geführt werden, bevor die Kandidaten ins AC geschickt werden, soll geprüft werden, ob ein Bewerber auch vom persönlichen Typ her ins Unternehmen passt. Am Ende eines AC erhält man meist eine Auswertung der Beobachtungen, bei der man eventuell aufgeführte Schwachpunkte in jedem Fall als Chance zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit betrachten sollte.