Zwangsstörungen - Zwängen begegnen

Bei einer Zwangsstörung müssen Patienten Handlungen ständig durchführen. Diese Störung zählt zu den Angststörungen. Eine Zwangsstörung kann sich auf vielfältige Weise äußern. Einige Patienten müssen sich ständig die Hände waschen, andere wiederum zählen alles, was sie in ihrer Umgebung sehen. Das können zum Beispiel Fenster an einem Haus oder Treppenstufen sein. Oft erreicht die Störung ein Ausmaß, das zu einer Einschränkung der Lebensqualität führt. Diese Störung kann bereits im Jugendalter erkannt werden. Bei rund 50 % der betroffenen erwachsenen Personen lagen die ersten Anzeichen der Störung bereits in der Jugend.Es ist ungeklärt, warum eine derartige Störung entsteht. Vermutet wird, dass ein einschneidendes Erlebnis des Patienten daran Schuld hat. Das könnte der Tod eines Familienmitgliedes sein oder auch sexueller Missbrauch. Eine Zwangsstörung kann aber auch vererbt sein. Kinder, die in einer Familie aufwachsen, in denen jemand an einer Zwangsstörung leidet, ahmen dieses Verhalten nach. Wäscht sich eine Person ständig die Hände, wird auch das Kind sich ständig die Hände waschen. Die meisten Betroffenen erkennen, dass sie an einer Zwangsstörung leiden. Die Diagnose wird von einem Psychologen gestellt. In einem Gespräch kann herausgefunden werden, warum diese Störung aufgetreten ist. Hier setzt auch die Behandlung an.Eine rechtzeitige Behandlung der Zwangsstörung ist notwendig, da ein zu langes Warten die Störung nur verschlimmert, sie könnte nicht mehr heilbar sein. Es dauert oft 15 Jahre, bis sich jemand zu einer Therapie durchringen kann. Die Therapie erfolgt einerseits durch Gespräche mit dem Therapeuten, andererseits durch die Gabe von Medikamenten. Diese wirken sich positiv auf die Stimmung aus. Antidepressiva haben sich bei Zwangsstörungen gut bewährt. Während der Therapie wird der Patient mit seinen Zwängen konfrontiert. Wer unter einem Waschzwang leidet, muss sich die Hände schmutzig machen, ohne sie sofort wieder zu waschen. Das geschieht alles unter Aufsicht eines Psychologen. Zusammen mit dem Therapeuten werden Strategien entwickelt, wie der Patient mit den Gefühlen umgehen soll, wenn er seinem Zwang nicht nachgehen kann. Die Heilungschancen stehen recht gut.