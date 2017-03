Zutaten für ein langes Leben

Gibt es ein Rezept für ein langes Leben? Angeblich ja. Zumindest kann man bestimmte Faktoren, die als Auslöser für Krankheiten gelten, bewusst vermeiden, anstatt dessen gesundheitsfördernde Faktoren in sein Leben integrieren und somit die Bedingungen dafür, lange gesund zu bleiben, bewusst schaffen.Wissenschaftler sagen, dass die Natur das beste Mittel ist, um gesund zu bleiben. Menschen, die in der Nähe des Waldes, eines Parks oder einer Grünfläche leben, erkranken seltener an Herz-Kreislauf-Leiden und leben länger. An der Universität Glasgow hat man 360 000 Todesfälle in England im Hinblick darauf untersucht, wie nahe die Verstorbenen an einer Grünfläche lebten. Auch Angststörungen und Depressionen treten seltener auf, wenn man die Natur direkt vor der Haustüre hat. Dies wird auf das Unterbewusstsein unserer steinzeitlichen Vorfahren zurück geführt, das anscheinend bei uns noch wirksam ist: Baumgrün und Blütenfülle galten als Signal für eine reiche Ernte und wirkten daher beruhigend.Die Liebe gilt ebenfalls als Garant für Gesundheit. Rheumapatienten, die in einer glücklichen Ehe oder Beziehung leben, empfinden weniger Schmerzen als ledige Patienten. Eine stabile und lebendige andauernde Paarbeziehung halbiert zudem das Risiko, im Alter an Demenz zu erkranken. Als Grund wird Oxytocin angesehen, ein Hormon, das beim Austausch von Zärtlichkeiten ausgeschüttet wird. Oxytocin, dessen Produktion vor allem beim Sex angekurbelt wird, ist wirksam gegen Entzündungen, wirkt blutdrucksenkend und fördert die Regenerationskräfte unseres Körpers. Das Liebeshormon entfaltet seine Wirkung übrigens auch, wenn man sich selbst befriedigt oder eine Massage genießt.Das Lachen wie Medizin wirkt, ist nicht nur ein Spruch Lachen senkt die Schmerzempfindlichkeit, baut Stress ab und lindert Ängste. Bei Lachanfällen steigt die Aktivität der Abwehrzellen des Immunsystems und bleibt auch noch Stunden danach auf erhöhtem Niveau. Lachen kräftigt das Herz; wer gerne lacht, überwindet Infektionen leichter und wird schneller gesund. Inzwischen macht man sich diesen Effekt in zahlreichen Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen zunutze: Clowns besuchen die Patienten, um sie mit ihren Späßen aufzuheitern und ihre Heilung zu beschleunigen.