Zungenreiniger - Zungenbelag entfernen

Zur Pflege der Zunge und zur Entfernung von Zungenbelag werden Zungenreiniger eingesetzt. Viele leiden unter oft übel riechenden Belag, meist im hinteren Teil der Zunge. Der vordere Teil, dabei handelt es sich um etwa 2/3 der Zunge kommen häufiger mit dem Gaumen in Kontakt, so bleibt die Zunge in diesem Bereich sauber. Der Belag ist ein idealer Nährboden, an dem sich Pilze und Bakterien vermehren können. In weiterer Folge führt das zu Parodontose und Erkrankungen der Mundschleimhaut. Durch den Zersetzungsprozess werden Gase gebildet, diese sind für Mundgeruch verantwortlich. Trägt man den Zungenbelag ab, unterstützt man damit die natürliche Reinigung der Zunge.Wer unter Zungenbelag leidet, sollte daher spezielle Zungenreiniger verwenden. Es gibt sie in verschiedenen Formen, meist sind sie aus Kunststoff oder Edelstahl. Früher verwendete man kleine Zweige, die aromatisiert waren, um die Zunge zu reinigen. In vielen asiatischen Ländern gehört diese Prozedur zur täglichen Körperhygiene. Eine rosa Zunge gilt als Symbol der Schönheit und Gesundheit. Die Zungenreiniger, die man zu kaufen bekommt, sind flach geformt, daher wird beim Reinigen der Würgereflex vermieden. Wer in dieser Hinsicht unempfindlich ist, kann die Zunge auch mit der Zahnbürste reinigen.Die Anwendung des Zungenreinigers ist einfach, man zieht ihn unter leichtem Druck von hinten nach vorne über den gesamten Bereich der Zunge. Die abgeschabten Partikel werden mit fließendem Wasser abgespült. Der Vorgang wird, je nach stärke des Belages, etwa 3 bis 4 Mal wiederholt. Die Zungenreiniger sind so geformt, dass sie sich der Anatomie der Zunge anpassen. Sie sind entweder gerade geformt und passen sich bei der Verwendung an die Form der Zunge an, oder sie sind bereits mit einer Art Bauch ausgestattet, der in die Zungenrille eingreift und so eine Reinigung erleichtert. Ob man einen Zungenreiniger aus Kunststoff oder Metall verwendet, bleibt jedem Selbst überlassen. Haltbarer sind jedoch die Reiniger aus Metall.