Zu mager - zu dünn

Viele Menschen bemühen sich verzweifelt darum, ein paar Kilogramm abzunehmen. Für Untergewichtige stellt sich jedoch genau das gegenteilige Problem: eigentlich wäre eine Gewichtszunahme erforderlich, doch genau das fällt ihnen schwer. Um festzustellen, ob jemand untergewichtig ist, wird heute in der Regel der Body Mass Index (BMI) herangezogen. Bei Normalgewichtigen hat dieser einen Wert zwischen 18,5 und 25. Bei einem BMI zwischen 17,0 und 18,5 spricht man von leichtem Untergewicht, ein BMI zwischen 16,0 und 17,0 zeigt mäßiges Untergewicht an. Wenn der BMI weniger als 16,0 beträgt, liegt starkes Untergewicht vor.Untergewicht kann verschiedene Gründe haben. Ein erhöhter Stoffwechsel, der beispielsweise durch eine Typ 1-Diabetes oder eine Schilddrüsen-Überfunktion begründet sein kann, gehört ebenso zu den möglichen medizinischen Ursachen wie ein übermäßiger Nährstoff-Verlust, der unter anderem durch Darmerkrankungen, Parasitenbefall oder Infektionskrankheiten hervorgerufen sein kann. Aber auch eine unzureichende Ernährung mit zu geringer Kalorienaufnahme kann zu Untergewicht führen.Da Untergewicht in den meisten Fällen mit einem Mangel an essentiellen Nährstoffen und Mineralien verbunden ist, besteht für Untergewichtige ein erhöhtes gesundheitliches Risiko. Die Regeneration nach Krankheiten und Verletzungen ist verzögert, auch die Lebenserwartung sinkt. Die Gefahr, an Osteoporose (Knochenschwund) zu erkranken, ist erhöht, der Körper ist anfälliger für Infektionskrankheiten, und die Muskeln sind geschwächt. Bei untergewichtigen Schwangeren liegt die Säuglingssterblichkeit höher als bei normalgewichtigen Frauen.Ist das Untergewicht ernährungsbedingt, lässt sich eine Gewichtszunahme mit einer veränderten Ernährungsweise, vor allem durch eine höhere Kalorienaufnahme erreichen. Wichtig sind vor allem regelmäßige Mahlzeiten; empfohlen werden drei Hauptmahlzeiten und zwei bis drei Zwischenmahlzeiten täglich. Durch die großzügige Verwendung von Öl, Butter und Sahne bei der Zubereitung von Speisen oder von Sirup, Honig und Nüssen bei Süßspeisen lässt sich der Kaloriengehalt vieler Speisen erhöhen. Darüber hinaus wird aber auch der Aufbau von Muskelmasse empfohlen. Hierzu geeignet sind grundsätzlich alle Sportarten, vor allem aber Schwimmen und Muskeltraining.