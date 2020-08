Zittern - Auslösern nachgehen

Das Zittern ist eine unkontrollierbare An- und Entspannung von Muskeln, die schnell hintereinander erfolgt. Normal ist Zittern, wenn man friert. Liegt eine Krankheit vor, wird das Zittern Tremor genannt. Es können Kopf, Hände, Füße oder auch die Stimme zittern. Es gibt unterschiedliche Formen des Zitterns. Der Haltetremor liegt dann vor, wenn ein Körperteil beim Hochhalten zittert. Beim Ruhetremor zittert der Patient, wenn er liegt. Das Zittern kann harmlose Ursachen haben, aber auch auf eine Krankheit hindeuten. Zittert man öfter ohne Grund, sollte man den Arzt aufsuchen.Parkinson ist die bekannteste Krankheit, die mit Zittern einhergeht. Aber auch ein Schlaganfall oder Multiple Sklerose können Zitteranfälle hervorrufen. Drogen- und Alkoholsüchtige, die auf Entzug sind, zittern aufgrund der Entzugserscheinungen. Stress oder Koffeingenuss können Ursachen für das Zittern sein. Behandelt wird das Zittern je nach Ursache. Entzugserscheinungen werden mit Medikamenten unterdrückt. Generell wird beim Zittern die Haupterkrankung behandelt. Sucht man wegen des Zitterns den Hausarzt auf, wird dieser dem Patienten Blut abnehmen und den Blutdruck messen. Fragen, ob es in der Familie Personen gibt, die auch zittern, werden dem Patienten gestellt.Beim Zittern muss die Ursache behandelt werden. Es kann sein, dass die Schilddrüse Auslöser für das Zittern ist, eine Operation kann daher unter Umständen durchgeführt werden. Nach einem Schlaganfall muss sich der Patient einer Krankengymnastik unterziehen, um das Zittern in den Griff zu bekommen. Steht man unter Stress oder hat Angst vor einer Situation äußert sich das in Zittern. Diese Form des Zitterns ist harmlos. Die Angst kann mit einem pflanzlichen Mittel, in dem der Extrakt der Passionsblume, Hopfen oder Baldrian enthalten ist, gelindert werden. Einige Personen reagieren empfindlich auf den Konsum von Koffein. Der Konsum sollte eingeschränkt werden, wer auf Kaffee trotzdem nicht verzichten möchte, sollte koffeinfreien Kaffee trinken. Auch im Tee ist Koffein enthalten, daher sollte lieber Kräutertee getrunken werden.